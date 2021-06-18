«أعمق مما يبدو على السطح»..«الرقص المسرحي» تقدم عرضها على مسرح الجمهورية

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تقدم فرقة الرقص المسرحي الحديث عرض «أعمق مما يبدو على السطح»، تصميم وإخراج مناضل عنتر لمدة يومين متتاليين في الثامنة مساء الأحد والإثنين 20، 21 يونيو على مسرح الجمهورية .

يسعى العرض من خلال التصميمات الحركية المبتكرة والإضاءة والديكورات تأكيد نسبية الثوابت المنطقية التي ترسخت في العقل الإنساني وتعارفت عليها المجتمعات البشرية، فكل ما في الكون نسبي بما فيه الزمن، فالوقت على الأرض مثلاً ليس كنظيره في الكواكب والمجرات الأخرى، وإذا كانت الحقائق التي يعتقد الجميع أنها بديهيات غير قابلة للمراجعة قد تختلف باختلاف الزمان والمكان فإن قتل الناس بعضهم البعض من أجل الرأي يصبح مزحة ضخمة لا تضحك أحد فاختلاف الافكار والرؤى وارد وطبيعى كاختلاف البشر انفسهم ولذلك يعزز العرض فكرة احترام أراء الآخرين وقبول الاختلاف الفكرى .

الجدير بالذكر ان فرقة الرقص المسرحى الحديث تأسست عام 1993 وتعد الأولى من نوعها في العالم العربي، حصلت الفرقة على عدة جوائز منها جائزة أحسن عرض سينوغرافيا في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي كما مثلت مصر في مهرجانات دولية متخصصة منها قرطاج الدولي بتونس، تشـانج مو ( كوريا )، بروج ( بلجيكا )، مهرجان الرقص المعاصر (كازابلانكا) ومهرجان الرباط الدولي ( المغرب )، مهرجان ركلنج هاوزن ( ألمانيا )، قامت الفرقة بجولات فنية في كل من إيطاليا والصين حيث قدمت عدد من العروض التي يضمها ريبرتواراتها ولاقت التقدير من نقاد المسرح والرقص في أهم الصحف والمجلات العالمية .