أخبار عاجلة

وزير التعليم: «التابلت» عنصر إداري بحت.. واستخدامه في الامتحان لتوفير مئات الملايين -
وزير الزراعة: الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان بحجم استثمار 300 مليار جنيه -
أحمد موسى: «أقسم بالله.. نحن لا نعطى الرئيس السيسي حقه» -
محافظ الوادي الجديد يأمر بزراعة أشجار على جانبي مدخل قرى بشاير الخير -
إصابة 3 في حادث تصادم بكفر الشيخ -
البابا تواضروس يستقبل أساقفة عموميين بدير وادي النطرون للاطلاع على الخدمة الروحية (صور) -
يتكلف 1.8 مليار جنيه.. «تطوير العشوائيات»: انتهاء 80% من مشروع تطوير مثلث ماسبيرو -
«الداخلية» تكشف ملابسات العثور على «حمير نافقة» بمركز أخميم بسوهاج -
شاهد.. لحظة سقوط المطربة جنات وإنقاذ ابنتها من داخل حمام السباحة (فيديو) -
الأدنى من 11 أسبوعا بسبب هبوط مفاجئ.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء 29 يونيو 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

«أعمق مما يبدو على السطح»..«الرقص المسرحي» تقدم عرضها على مسرح الجمهورية

Print
«أعمق مما يبدو على السطح»..«الرقص المسرحي» تقدم عرضها على مسرح الجمهورية «أعمق مما يبدو على السطح»..«الرقص المسرحي» تقدم عرضها على مسرح الجمهورية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم فرقة الرقص المسرحي الحديث عرض «أعمق مما يبدو على السطح»، تصميم وإخراج مناضل عنتر لمدة يومين متتاليين في الثامنة مساء الأحد والإثنين 20، 21 يونيو على مسرح الجمهورية .

يسعى العرض من خلال التصميمات الحركية المبتكرة والإضاءة والديكورات تأكيد نسبية الثوابت المنطقية التي ترسخت في العقل الإنساني وتعارفت عليها المجتمعات البشرية، فكل ما في الكون نسبي بما فيه الزمن، فالوقت على الأرض مثلاً ليس كنظيره في الكواكب والمجرات الأخرى، وإذا كانت الحقائق التي يعتقد الجميع أنها بديهيات غير قابلة للمراجعة قد تختلف باختلاف الزمان والمكان فإن قتل الناس بعضهم البعض من أجل الرأي يصبح مزحة ضخمة لا تضحك أحد فاختلاف الافكار والرؤى وارد وطبيعى كاختلاف البشر انفسهم ولذلك يعزز العرض فكرة احترام أراء الآخرين وقبول الاختلاف الفكرى .

الجدير بالذكر ان فرقة الرقص المسرحى الحديث تأسست عام 1993 وتعد الأولى من نوعها في العالم العربي، حصلت الفرقة على عدة جوائز منها جائزة أحسن عرض سينوغرافيا في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي كما مثلت في مهرجانات دولية متخصصة منها قرطاج الدولي بتونس، تشـانج مو ( كوريا )، بروج ( بلجيكا )، مهرجان الرقص المعاصر (كازابلانكا) ومهرجان الرباط الدولي ( المغرب )، مهرجان ركلنج هاوزن ( ألمانيا )، قامت الفرقة بجولات فنية في كل من إيطاليا والصين حيث قدمت عدد من العروض التي يضمها ريبرتواراتها ولاقت التقدير من نقاد المسرح والرقص في أهم الصحف والمجلات العالمية .

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأدنى من 11 أسبوعا بسبب هبوط مفاجئ.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء 29 يونيو 2021

الأدنى من 11 أسبوعا بسبب هبوط مفاجئ.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء 29 يونيو 2021

مصرع شاب غرقا في مصيف مطوبس

مصرع شاب غرقا في مصيف مطوبس

وزير السياحة لوفد أوكراني: مصر مقصد مثالي لمن يبحث عن سفر آمن وممتع طوال العام

وزير السياحة لوفد أوكراني: مصر مقصد مثالي لمن يبحث عن سفر آمن وممتع طوال العام

أحمد موسى: «مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي للتصدير للخارج»

أحمد موسى: «مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي للتصدير للخارج»