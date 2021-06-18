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مواجهات بين الفلسطينيين وشرطة الاحتلال في المسجد الأقصى ()

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مواجهات بين الفلسطينيين وشرطة الاحتلال في المسجد الأقصى (فيديو) مواجهات بين الفلسطينيين وشرطة الاحتلال في المسجد الأقصى ()

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اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين، ظهر اليوم الجمعة، إثر اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن نقل 3 إصابات إلى المستشفى جراء قمع جيش الاحتلال المصلين في المسجد الأقصى، واستخدامه الرصاص المطاطي وقنابل الغاز، فيما اعتقل جنود الاحتلاتل مجموعة من الشبان لدى باب الأسباط.

كما وقعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين على مفرق بلدة بيتا في نابلس، ما أدى إلى تسجيل نحو 47 إصابة بالرصاص، بينها إصابات بالرأس، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأصيب طفل وصحفية بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي وقفة أمام المسجد الأقصى المبارك، منددة بالإساءة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطسنية (وفا)، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى عبر باب السلسلة، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بـالمطاط صوب المصلين خلال مسيرة انطلقت من الأقصى نصرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وردا على إساءة مستوطنين لشخصه الكريم بألفاظ نابية، خلال اقتحامهم باب العامود في القدس المحتلة يوم الثلاثاء الماضي بما يسمى «مسيرة الأعلام»، وذلك كما ظهر في مقطع تداولته مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال سيّرت طائرة في السماء، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب المشاركين في الوقفة، ما أدى لإصابة طفل، والصحفية لطيفة عبداللطيف.

إلى ذلك أفادت وكالة الأنباء الفلسطسنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عماد أبواسنينة، ويزن جابر من ساحات الأقصى، واقتادتهما إلى مركز توقيف بالقدس، واحتجزت عددا آخر من الشبان على مداخل وبوابات الأقصى بعد أن دققت في هوياتهم.

كان نحو 45 ألف مصل، أدوا صلاة اليوم الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط تشديدات شرطية إسرائيلية على مداخل الأبواب، وداخل حارات وأزقة البلدة القديمة.

المصرى اليوم

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