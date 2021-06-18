صحة الشرقية تناقش خطة الموازنة المالية للعام المالي الجديد

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عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، اجتماعا مع وكيل مديرية الشؤون الصحية، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومدير الشؤون المالية بالمديرية، بمكتبه بديوان عام المديرية، وذلك في إطار الاجتماعات المكثفة لمناقشة خطط العمل، والمتابعات المستمرة للوصول لأفضل النتائج.

ناقش وكيل الوزارة البيان الختامي للموازنة المالية لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، وما تم تنفيذه من مشروعات لتطوير منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، ومدي تطابق آليات التنفيذ مع الخطة الزمنية للمشروعات، والأعمال التي تم الانتهاء منها والمتبقية بالسنة المالية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، كما تمت مناقشة الموازنة المالية للمديرية للعام المالي الجديد ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، واحتياجات منافذ تقديم الخدمة الطبية من الأدوية والصيانات، وتجديد التعاقد مع شركات الأمن والنظافة، وغيرها من المخصصات المالية لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.