وزيرة الثقافة تعتمد برنامج احتفالات دار الأوبرا باليوم العالمي للموسيقى (تفاصيل)

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اعتمدت الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة برنامج احتفالات دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، باليوم العالمي للموسيقى، والذي يوافق الإثنين 21 يونيو، ويتضمن ألوانا فنية متنوعة على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية .

ففى الثامنة مساء على مسرح النافورة يقدم فريق بغدادي بيج باند بقيادة المايسترو وعازف الترومبيت الدكتور مجدي بغدادي، مجموعة من أشهر أعمال الجاز العالمية الموسيقية والغنائية .

وعلى التوازي بمسرح الجمهورية تقدم فرقة الرقص المسرحي الحديث عرض أعمق مما يبدو على السطح تصميم وإخراج مناضل عنتر حيث يسعى من خلال التصميمات الحركية المبتكرة والإضاءة والديكورات تأكيد نسبية الثوابت المنطقية التي ترسخت في العقل الانسانى وتعارفت عليها المجتمعات البشرية .

وفي نفس التوقيت على مسرح سيد درويش «اوبرا الاسكندرية» يقدم نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى الدكتورة ايمان مصطفى بمشاركة أوركسترا وتريات أوبرا الاسكندرية حفلا بقيادة المايسترو حسن شرارة ومن اخراج حازم طايل يضم مجموعة من الاعمال الغنائية العالمية باللغات العربية، الإيطالية، الإسبانية، الفرنسية، الانجليزية منها ذكريات، ارى ضوءا، صوت الموسيقى، طريقى، نهر القمر وغيرها.. اداء ايمان مصطفي، مصطفي محمد، وليد كريم، عماد عادل، جولي فيظي، داليا فاروق، جاكلين رفيق، انجي محسن، امينة خيرت، عمرو مدحت، الهامي امين، عزت غانم، ابراهيم ناجي، ليلي ابراهيم، نورستا المرغني، اسامة على، اسامة جمال، برهان الدين فاروق .

يذكر أن عيد الموسيقي بدأ لأول مرة في 21 يونية عام 1982 بفرنسا وأطلق فكرة إقامة العيد جاك لانغ حين كان وزيراً الثقافة وموريس فلوري مدير الموسيقى والرقص وكانا يرغبان في إعطاء مكان للروك والجاز والغناء إلى جانب الموسيقى الأكثر كلاسيكية وأرادا تثمين إداء الهواة، وتمكن عيد الموسيقى من الانتشار بشكل واسع خارج الحدود الفرنسية حيث أصبح مع مرور الوقت ظاهرة دولية تحتفل بها معظم دول العالم .