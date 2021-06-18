أخبار عاجلة

وزير التعليم: «التابلت» عنصر إداري بحت.. واستخدامه في الامتحان لتوفير مئات الملايين -
وزير الزراعة: الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان بحجم استثمار 300 مليار جنيه -
أحمد موسى: «أقسم بالله.. نحن لا نعطى الرئيس السيسي حقه» -
محافظ الوادي الجديد يأمر بزراعة أشجار على جانبي مدخل قرى بشاير الخير -
إصابة 3 في حادث تصادم بكفر الشيخ -
البابا تواضروس يستقبل أساقفة عموميين بدير وادي النطرون للاطلاع على الخدمة الروحية (صور) -
يتكلف 1.8 مليار جنيه.. «تطوير العشوائيات»: انتهاء 80% من مشروع تطوير مثلث ماسبيرو -
«الداخلية» تكشف ملابسات العثور على «حمير نافقة» بمركز أخميم بسوهاج -
شاهد.. لحظة سقوط المطربة جنات وإنقاذ ابنتها من داخل حمام السباحة (فيديو) -
الأدنى من 11 أسبوعا بسبب هبوط مفاجئ.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء 29 يونيو 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

وزيرة الثقافة تعتمد برنامج احتفالات دار الأوبرا باليوم العالمي للموسيقى (تفاصيل)

Print
وزيرة الثقافة تعتمد برنامج احتفالات دار الأوبرا باليوم العالمي للموسيقى (تفاصيل) وزيرة الثقافة تعتمد برنامج احتفالات دار الأوبرا باليوم العالمي للموسيقى (تفاصيل)

لاقتراحات اماكن الخروج

اعتمدت الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة برنامج احتفالات دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، باليوم العالمي للموسيقى، والذي يوافق الإثنين 21 يونيو، ويتضمن ألوانا فنية متنوعة على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية .

ففى الثامنة مساء على مسرح النافورة يقدم فريق بغدادي بيج باند بقيادة المايسترو وعازف الترومبيت الدكتور مجدي بغدادي، مجموعة من أشهر أعمال الجاز العالمية الموسيقية والغنائية .

وعلى التوازي بمسرح الجمهورية تقدم فرقة الرقص المسرحي الحديث عرض أعمق مما يبدو على السطح تصميم وإخراج مناضل عنتر حيث يسعى من خلال التصميمات الحركية المبتكرة والإضاءة والديكورات تأكيد نسبية الثوابت المنطقية التي ترسخت في العقل الانسانى وتعارفت عليها المجتمعات البشرية .

وفي نفس التوقيت على مسرح سيد درويش «اوبرا الاسكندرية» يقدم نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى الدكتورة ايمان مصطفى بمشاركة أوركسترا وتريات أوبرا الاسكندرية حفلا بقيادة المايسترو حسن شرارة ومن اخراج حازم طايل يضم مجموعة من الاعمال الغنائية العالمية باللغات العربية، الإيطالية، الإسبانية، الفرنسية، الانجليزية منها ذكريات، ارى ضوءا، صوت الموسيقى، طريقى، نهر القمر وغيرها.. اداء ايمان مصطفي، مصطفي محمد، وليد كريم، عماد عادل، جولي فيظي، داليا فاروق، جاكلين رفيق، انجي محسن، امينة خيرت، عمرو مدحت، الهامي امين، عزت غانم، ابراهيم ناجي، ليلي ابراهيم، نورستا المرغني، اسامة على، اسامة جمال، برهان الدين فاروق .

يذكر أن عيد الموسيقي بدأ لأول مرة في 21 يونية عام 1982 بفرنسا وأطلق فكرة إقامة العيد جاك لانغ حين كان وزيراً الثقافة وموريس فلوري مدير الموسيقى والرقص وكانا يرغبان في إعطاء مكان للروك والجاز والغناء إلى جانب الموسيقى الأكثر كلاسيكية وأرادا تثمين إداء الهواة، وتمكن عيد الموسيقى من الانتشار بشكل واسع خارج الحدود الفرنسية حيث أصبح مع مرور الوقت ظاهرة دولية تحتفل بها معظم دول العالم .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير التعليم: «التابلت» عنصر إداري بحت.. واستخدامه في الامتحان لتوفير مئات الملايين

وزير التعليم: «التابلت» عنصر إداري بحت.. واستخدامه في الامتحان لتوفير مئات الملايين

وزير الزراعة: الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان بحجم استثمار 300 مليار جنيه

وزير الزراعة: الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان بحجم استثمار 300 مليار جنيه

أحمد موسى: «أقسم بالله.. نحن لا نعطى الرئيس السيسي حقه»

أحمد موسى: «أقسم بالله.. نحن لا نعطى الرئيس السيسي حقه»

محافظ الوادي الجديد يأمر بزراعة أشجار على جانبي مدخل قرى بشاير الخير

محافظ الوادي الجديد يأمر بزراعة أشجار على جانبي مدخل قرى بشاير الخير