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استقالة نبيل معلول من تدريب منتخب سوريا.. لأسباب مادية

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استقالة نبيل معلول من تدريب منتخب سوريا.. لأسباب مادية استقالة نبيل معلول من تدريب منتخب سوريا.. لأسباب مادية
لم يتسلّم راتبه منذ سنة

استقالة نبيل معلول من تدريب منتخب سوريا.. لأسباب مادية

تقدّم المدرب التونسي نبيل معلول بطلب لاستقالته من منصبه كمدرب لمنتخب سوريا؛ لأسباب مادية.

أكد "معلول" استقالته رسمياً من تدريب السوري، وأنه حر من دون أي ارتباط مع اتحاد القدم منذ أبريل الماضي؛ لعدم تلبية مستحقاته المالية، مؤكداً أنه لم يتسلّم راتبه منذ سنة، وإصرار الاتحاد السوري واللاعبين على جعله يكمل بقية مباريات التصفيات المشتركة.

وكان اتحاد الكرة السوري تعاقد مع "معلول" في مارس 2020 مقابل مليون يورو، على أن يتم دفع 280 ألف يورو عند توقيع العقد، والباقي على دفعات، تصل إلى ثلاثين ألف يورو شهرياً، مع إضافات أخرى، منها علاوة قدرها 83 ألف يورو عند تأهل المنتخب للمرحلة التالية من التصفيات المزدوجة.المدرب التونسي نبيل معلول

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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