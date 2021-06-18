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وزير التعليم: «التابلت» عنصر إداري بحت.. واستخدامه في الامتحان لتوفير مئات الملايين
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:49 مساءً
وزير الزراعة: الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان بحجم استثمار 300 مليار جنيه
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:49 مساءً
أحمد موسى: «أقسم بالله.. نحن لا نعطى الرئيس السيسي حقه»
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:49 مساءً
محافظ الوادي الجديد يأمر بزراعة أشجار على جانبي مدخل قرى بشاير الخير
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:49 مساءً
إصابة 3 في حادث تصادم بكفر الشيخ
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:49 مساءً
البابا تواضروس يستقبل أساقفة عموميين بدير وادي النطرون للاطلاع على الخدمة الروحية (صور)
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:49 مساءً
يتكلف 1.8 مليار جنيه.. «تطوير العشوائيات»: انتهاء 80% من مشروع تطوير مثلث ماسبيرو
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:49 مساءً
«الداخلية» تكشف ملابسات العثور على «حمير نافقة» بمركز أخميم بسوهاج
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:49 مساءً
شاهد.. لحظة سقوط المطربة جنات وإنقاذ ابنتها من داخل حمام السباحة (فيديو)
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:49 مساءً
الأدنى من 11 أسبوعا بسبب هبوط مفاجئ.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء 29 يونيو 2021
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:49 مساءً
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فيديو اليوم السابع
مش بهلول.. أبو الدكتورة فتح أول عربية سندوتشات رنجة فى مصر
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فيديو اليوم السابع
الجمعة 18 يونيو 2021 03:25 مساءً
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