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وزير التعليم: «التابلت» عنصر إداري بحت.. واستخدامه في الامتحان لتوفير مئات الملايين
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:49 مساءً
وزير الزراعة: الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان بحجم استثمار 300 مليار جنيه
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:49 مساءً
أحمد موسى: «أقسم بالله.. نحن لا نعطى الرئيس السيسي حقه»
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:49 مساءً
محافظ الوادي الجديد يأمر بزراعة أشجار على جانبي مدخل قرى بشاير الخير
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:49 مساءً
إصابة 3 في حادث تصادم بكفر الشيخ
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:49 مساءً
البابا تواضروس يستقبل أساقفة عموميين بدير وادي النطرون للاطلاع على الخدمة الروحية (صور)
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:49 مساءً
يتكلف 1.8 مليار جنيه.. «تطوير العشوائيات»: انتهاء 80% من مشروع تطوير مثلث ماسبيرو
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:49 مساءً
«الداخلية» تكشف ملابسات العثور على «حمير نافقة» بمركز أخميم بسوهاج
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:49 مساءً
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:49 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
بعد كيرتش.. فيضانات تغمر مدينة يالطا الروسية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 18 يونيو 2021 03:21 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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