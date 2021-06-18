أخبار عاجلة

وزير التعليم: «التابلت» عنصر إداري بحت.. واستخدامه في الامتحان لتوفير مئات الملايين -
وزير الزراعة: الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان بحجم استثمار 300 مليار جنيه -
أحمد موسى: «أقسم بالله.. نحن لا نعطى الرئيس السيسي حقه» -
محافظ الوادي الجديد يأمر بزراعة أشجار على جانبي مدخل قرى بشاير الخير -
إصابة 3 في حادث تصادم بكفر الشيخ -
البابا تواضروس يستقبل أساقفة عموميين بدير وادي النطرون للاطلاع على الخدمة الروحية (صور) -
يتكلف 1.8 مليار جنيه.. «تطوير العشوائيات»: انتهاء 80% من مشروع تطوير مثلث ماسبيرو -
«الداخلية» تكشف ملابسات العثور على «حمير نافقة» بمركز أخميم بسوهاج -
شاهد.. لحظة سقوط المطربة جنات وإنقاذ ابنتها من داخل حمام السباحة (فيديو) -
الأدنى من 11 أسبوعا بسبب هبوط مفاجئ.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء 29 يونيو 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزيرة الهجرة تبحث شروط التنازل عن الجنسية المصرية مقابل الحصول على «الألمانية»

Print
وزيرة الهجرة تبحث شروط التنازل عن الجنسية المصرية مقابل الحصول على «الألمانية» وزيرة الهجرة تبحث شروط التنازل عن الجنسية المصرية مقابل الحصول على «الألمانية»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لقاءً افتراضيًا عبر تطبيق «كلوب هاوس» وذلك استجابة لطلب عدد من المصريين المقيمين في ألمانيا لبحث مشكلة شروط الحصول على الجنسية الألمانية، وذلك انطلاقًا من دور وزارة الهجرة في رعاية المصريين بالخارج والتواصل المستمر معهم وتلبية احتياجاتهم.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إنه تم استعراض الكثير من الحلول خلال اللقاء، حيث إن القانون الألماني يشترط التنازل عن أي جنسية أخرى مقابل الحصول على الجنسية الألمانية، الأمر الذي قد يسبب مشكلة لدى هؤلاء المصريين الذين لا يرغبون في التنازل عن جنسيتهم الأصلية.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن كل دولة تفرض القوانين المنظمة للمقيمين بها والراغبين في التجنس بجنسيتها، وأن هناك ضوابط تكون ملزمة على الجميع وليس على المصريين فقط، موضحة أن هناك تواصلا مع المصريين بالخارج لبحث أي قضايا تخصهم، وأنه سيتم التواصل مع الجهات المعنية في لبحث مقترحاتهم التي سيتقدمون بها للوزيرة بعد الانتهاء من صياغتها في محاولة لإيجاد حل لهذه المشكلة والتوصل إلى صيغة توافقية في إطار احترام الدستور المصري فيما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية أو التنازل عنها، وفي إطار القوانين المنظمة لهذا الشأن بدولة ألمانيا الاتحادية، مؤكدة أن «الجنسية حقوق وواجبات».

وشددت الوزيرة على أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على رعاية أبنائها في الخارج ومصالحهم والعمل على تذليل أي عقبات قد تعترضهم، وأن الاستماع والتواصل بشكل دوري مع مواطنينا بالخارج والسعي لتلبية مطالبهم تمثل الدور المحوري والأساسي لوزارة الهجرة الذي وجدت من أجله، معبرة عن فخرها بالانتماء والارتباط الشديد دومًا للمصريين في الخارج بوطنهم الأم.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأدنى من 11 أسبوعا بسبب هبوط مفاجئ.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء 29 يونيو 2021

الأدنى من 11 أسبوعا بسبب هبوط مفاجئ.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء 29 يونيو 2021

مصرع شاب غرقا في مصيف مطوبس

مصرع شاب غرقا في مصيف مطوبس

وزير السياحة لوفد أوكراني: مصر مقصد مثالي لمن يبحث عن سفر آمن وممتع طوال العام

وزير السياحة لوفد أوكراني: مصر مقصد مثالي لمن يبحث عن سفر آمن وممتع طوال العام

أحمد موسى: «مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي للتصدير للخارج»

أحمد موسى: «مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي للتصدير للخارج»