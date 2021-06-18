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تشكيل منتخب السويد ونظيره سلوفاكيا في يورو 2020

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تشكيل منتخب السويد ونظيره سلوفاكيا في يورو 2020 تشكيل منتخب السويد ونظيره سلوفاكيا في يورو 2020

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أعلن منتخب السويد تشكيل لمواجهة منتخب سلوفاكيا في المباراة التي تجمع بينهما في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الخامسة ليورو 2020.


وجاء تشكيل السويد على النحو التالي:

حراسة المرمى: روبن أولسن.

الدفاع: ميكيل لوستيج – فيكتور ليندلوف – ماركوس دانيلسون – لودويج أوجوستينسون.

الوسط: ألبين إيكدال – كريستوفر أولسون – سباستيان لارسون – إيميل فورسبيرج.

الهجوم: إيزاك – بيرج.


أما تشكيل منتخب سلوفاكيا:

حراسة المرمى: مارتين دوبرافكا.

خط الدفاع: بيتير بيكاريك – لوبومير شاتكا – ميلان شكرينار – توماس هوبوتشان.

خط الوسط: يوري كوتشكا – باتريك هروسوفسكي.

أمامهم: مارتن كوشيلنيك – روبيرت ماك – ماريك هامشيك.

الهجوم: أوندري دودا.

وتتصدر سلوفاكيا المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على بولندا في الجولة الاولى، بينما خسرت السويد نقطتين بعد تعادلها مع إسبانيا.

المصرى اليوم

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