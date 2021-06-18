تشكيل منتخب السويد ونظيره سلوفاكيا في يورو 2020

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن منتخب السويد تشكيل المنتخب لمواجهة منتخب سلوفاكيا في المباراة التي تجمع بينهما في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الخامسة ليورو 2020.



وجاء تشكيل السويد على النحو التالي:

حراسة المرمى: روبن أولسن.

الدفاع: ميكيل لوستيج – فيكتور ليندلوف – ماركوس دانيلسون – لودويج أوجوستينسون.

الوسط: ألبين إيكدال – كريستوفر أولسون – سباستيان لارسون – إيميل فورسبيرج.

الهجوم: إيزاك – بيرج.



أما تشكيل منتخب سلوفاكيا:

حراسة المرمى: مارتين دوبرافكا.

خط الدفاع: بيتير بيكاريك – لوبومير شاتكا – ميلان شكرينار – توماس هوبوتشان.

خط الوسط: يوري كوتشكا – باتريك هروسوفسكي.

أمامهم: مارتن كوشيلنيك – روبيرت ماك – ماريك هامشيك.

الهجوم: أوندري دودا.

وتتصدر سلوفاكيا المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على بولندا في الجولة الاولى، بينما خسرت السويد نقطتين بعد تعادلها مع إسبانيا.