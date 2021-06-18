"الصحة": ارتفاع ملحوظ في الحالات النشطة وتُعلن تسجيل 1236 حالة مؤكّدة وتعافي 1050 حالة

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قالت "الصحة" إنها لاتزال ترصد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية في عدد الحالات النشطة، وأوصت الجميع بأخذ اللقاح حمايةً لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته، بإذن الله، لافتةً أن "اللقاحات" وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية، بإذن الله.

وفي السياق نفسه، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1236) حالة مؤكّدة وتعافي (1050) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11050) حالة؛ منها (1496) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (471959) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (453259) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تمّ تسجيل عدد (15)حالة وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (7650) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تمّ إجراء (86695) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.