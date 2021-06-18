أخبار عاجلة

وزير التعليم: «التابلت» عنصر إداري بحت.. واستخدامه في الامتحان لتوفير مئات الملايين -
وزير الزراعة: الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان بحجم استثمار 300 مليار جنيه -
أحمد موسى: «أقسم بالله.. نحن لا نعطى الرئيس السيسي حقه» -
محافظ الوادي الجديد يأمر بزراعة أشجار على جانبي مدخل قرى بشاير الخير -
إصابة 3 في حادث تصادم بكفر الشيخ -
البابا تواضروس يستقبل أساقفة عموميين بدير وادي النطرون للاطلاع على الخدمة الروحية (صور) -
يتكلف 1.8 مليار جنيه.. «تطوير العشوائيات»: انتهاء 80% من مشروع تطوير مثلث ماسبيرو -
«الداخلية» تكشف ملابسات العثور على «حمير نافقة» بمركز أخميم بسوهاج -
شاهد.. لحظة سقوط المطربة جنات وإنقاذ ابنتها من داخل حمام السباحة (فيديو) -
الأدنى من 11 أسبوعا بسبب هبوط مفاجئ.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء 29 يونيو 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"العنزي" يتفقد مقرات استقبال الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

Print
الجولة التفقدية استهدفت رصد جاهزية مرافق الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن

تفقد مساعد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور فيصل بن سعود العنزي، مقرات الدعاة والشاشات الإلكترونية التوعوية للحجاج والمعتمرين بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة.

جاء ذلك تزامنًا مع بدء موسم الحج لعام 1442هـ، للوقوف على جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن .

وخلال الجولة التفقدية التي قام بها، التقى "العنزي"، يوم أمس، مشرفي مقرات الوزارة بالمطار، واطلع على التجهيزات والشاشات والمكتبأت الرقمية ومقرات استقبال الحجاج بالصالات، ومدى جاهزيتها لاستقبال الحجاج، وفق الإجراءات الاحترازية الوقائية لتطبيق أعلى وأدق معايير السلامة من وباء "كورونا".

وتأتي الجولة في إطار توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الشؤون الإسلامية بالحج والعمرة

الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد أهمية متابعة جاهزية مقرات الوزارة الخدمية بالمطارات والمواقيت بوقت كافٍ؛ تحقيقاً لرسالة الوزارة وأهدافها العامة وللرقي بمستوى الخدمة لضيوف الرحمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأهلي يعلن برنامج الفريق الكروي الأول.. تحضيراً لانطلاق الموسم الجديد

الأهلي يعلن برنامج الفريق الكروي الأول.. تحضيراً لانطلاق الموسم الجديد

شرطة الرياض: القبض على 3 مواطنين ارتكبوا 4 جرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته

شرطة الرياض: القبض على 3 مواطنين ارتكبوا 4 جرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته

قائد القوات الأميركية في أفغانستان يهدد بضرب "طالبان" إذا لم توقف هجماتها

قائد القوات الأميركية في أفغانستان يهدد بضرب "طالبان" إذا لم توقف هجماتها

بثنائية سترلينغ وهاري كين .. إنجلترا تقصي ألمانيا وتبلغ ربع نهائي يورو2020

بثنائية سترلينغ وهاري كين .. إنجلترا تقصي ألمانيا وتبلغ ربع نهائي يورو2020