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"الملكية الفـكرية" تُصْدِر المعجم العربي للملكية الفكرية

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"الملكية الفـكرية" تُصْدِر المعجم العربي للملكية الفكرية "الملكية الفـكرية" تُصْدِر المعجم العربي للملكية الفكرية
لنشـر مفهومها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلنت الهيئة السـعودية للـملكية الفـكرية عن الإصــدار الأول مـن المعـجم العـربي للمـلكية الفــكريـة، والـذي يشـتمل على أهم المصطلحات الواردة في أنظمة الملكية الفكرية ومعاهداتها، وذلك مبادرة منها في رفع الوعي بالملكية الفكرية في العالم العربي.

وجاء إعداد المعجـم انطـلاقاً من الدور الذي تقوم بـه الهيئة للمـلكية الفكـرية؛ لنشـر مفـهوم المـلكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعزيز المحتوى العربي في هذا المجال، ويعد هذا المعجم الأول من نوعه على مستوى المنطقة.

يُذْكر أن هذا الإصدار من المعجم يحتوي على أكثر من 250 مصطلح ملكية فكرية باللغتين العربية والإنجليزية منها 85 مصطلحاً مشروح المعنى.

ودعت الملكية الفكرية الراغبين في الاستفادة من معجم الملكية الفكرية ومعرفة المزيد من التفاصيل حولها إلى زيارة صفحة الإصدارات بالموقع الإلكتروني الرسمي، وذلك من خلال صفحة الإصدارات في موقع الهيئة السعودية للملكية الفكرية https://www.saip.gov.sa/ar/publications/.الهيئة السـعودية للـملكية الفـكرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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