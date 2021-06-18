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القوى العاملة: تعيين 507 شباب ببني سويف

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القوى العاملة: تعيين 507 شباب ببني سويف القوى العاملة: تعيين 507 شباب ببني سويف

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف باستخراج 414 شهادة قياس مستوى المهارة، و356 كارنيه مزاولة الحرفة، فضلا عن تعيين 507 عاملين من مختلف المؤهلات، منهم 5 من ذوى القدرات، من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل» بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 1579 شاباً.

تلقى وزير القوي العاملة، تقريرا بذلك من محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال مايو الماضي قامت المديرية بالتفتيش على 526 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات، كما تم التفتيش على 154 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 63 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون .

وأضاف مدير المديرية أنه تم صرف منح للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 5 منح مولود جديد بمبلغ 10 آلاف جنيه فضلاً عن 2 منحة لعملية جراحية بمبلغ 10 آلاف جنيه، فضلاً عن صرف منحة عيد العمال لـ 932 عاملاً مسجلاً، بواقع 466 ألف جنيه.

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