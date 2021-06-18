حائر بين إنجلترا وفرنسا .. 5 وجهات محتملة لـ «راموس» بعد رحيله عن ريـال مدريد

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أعلن ريال مدريد الإسباني عن رحيل نجم دفاعه سيرجيو راموس عن صفوف الفريق الملكي بعد انتهاء عقده مع النادي مساء الأربعاء.

يأتي رحيل راموس بعدما قضى 16 عامًا في اللوس بلانكوس منذ انضمامه إلى النادي قادمًا من صفوف إشبيلية، ولعب بقميص الميرينجي، 671 مباراة، سجل خلالهم 101 هدف، وصنع 39 آخرين.

تمتع صاحب الـ 35 عامًا بمسيرة رائعة مع ريال مدريد ويعتبر أسطورة للنادي، لكنه مر بتراجع في مستواه خلال مُنافسات موسم 2020/21 الذي كان سيئًا بالنسبة للاعب، حيث عانى من إصابة في وغاب عن الظهور مع النادي لعدة فترات، بالإضافة إلى ذلك لم يتم اختياره لتشكيلة إسبانيا في بطولة يورو 2020 أيضًا.

دعونا نلقي نظرة على أبرز 5 وجهات محتملة لسيرجيو راموس..

5- تشيلسي:

ليس سراً أن تشيلسي مُهتم بالتعاقد مع قلب دفاع هذا الصيف، مع ارتباط ماكسينس لكرواكس لاعب فولفسبورج ونيكلاس سولي لاعب بايرن ميونيخ بالنادي.

حقق البلوز نجاحًا كبيرًا بعد التعاقد مع تياجو سيلفا في صفقة انتقال مجانية الصيف الماضي، كما أن توفر سيرجيو راموس يوفر للنادي فرصة مماثلة. راموس، مثل سيلفا، يتمتع بخبرة عالية وواحد من أفضل لاعبي قلب الدفاع في هذا القرن. يمكن أن يركز البلوز على تعزيز المراكز الأخرى في الفريق إذا تمكنوا من الحصول على اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا في صفقة انتقال مجانية.

إن فرصة اللعب في نادٍ لديه القدرة على أن يصبح أحد أفضل الفرق في أوروبا ستكون بالتأكيد فرصة محيرة لسيرجيو راموس. ومع ذلك، يبدو أن تشيلسي يستهدف اللاعبين الأصغر سنًا في مركز قلب الدفاع، لذلك يبدو من غير المُحتمل في الوقت الحالي أن يرتدي الإسباني اللون الأزرق للنادي.

4- إشبيلية:

النادي الذي طرح اسمه مؤخرًا في حملة التوقيع مع سيرجيو راموس هو ناديه السابق إشبيلية.

الدولي الإسباني هو خريج أكاديمية إشبيلية، وخاض 50 مباراة في جميع المسابقات قبل الانضمام إلى ريال مدريد في 2005. إشبيلية لديه تاريخ في إعادة اللاعبين، حيث عاد إيفان راكيتيتش إلى النادي حيث صنع اسمه الصيف الماضي بعد نجاحه مع فريقه القديم.

سيكون من المفاجئ أن نرى عودة سيرجيو راموس إلى إشبيلية. يعمل النادي ضمن معايير مالية معينة، وكان راموس أحد أعلى اللاعبين أجراً في أوروبا خلال فترة تواجده مع لوس بلانكوس.

3- مانشستر يونايتد:

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ربط مانشستر يونايتد بضم سيرجيو راموس. في الماضي، كلما كانت هناك شائعات بأن راموس قد يُغادر لوس بلانكوس، يكون أولد ترافورد في مُقدمة الفرق التي تُريده.

أظهر مانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير تقدم، ومثل تشيلسي، فإن الشياطين الحمر مهتمون بالتعاقد مع قلب دفاع هذا الصيف. بدأ هاري ماجواير وفيكتور ليندلوف غالبية المباريات للنادي، ولكن هناك شعور بأنه يمكن العثور على مدافع أفضل من لليندلوف.

سيقدم سيرجيو راموس بعض الخبرة التي يحتاجها فريق مانشستر يونايتد الشاب، بينما تبدو شراكته مع ماجواير إضافة قوية على الورق. كما تم ربط النادي بالتعاقد مع باو توريس لاعب فياريال وجول كوندي لاعب إشبيلية ورافائيل فاران لاعب ريال مدريد في الأسابيع الأخيرة.

2- مانشستر سيتي:

مانشستر سيتي لديه مشروع مثير تحت إدارة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، ومن الواضح أن بعض أفضل اللاعبين في العالم يريدون اللعب في ملعب الاتحاد.

سيرجيو راموس وغوارديولا ليسا غرباء. خلال فترة جوارديولا كمدرب لبرشلونة، كانت المباريات ضد ريال مدريد مرتقبة للغاية. وسط اقتراحات بأن إيمريك لابورت يريد مُغادرة النادي، يمكن أن يدخل سيرجيو راموس مباشرة كبديل له.

أنفق مانشستر سيتي مبالغ طائلة على قلب دفاعه. ومع ذلك، فإنهم نادٍ يتم إدارته بذكاء ولن يكون من المُستغرب أن نرى الإسباني يوقع عقدًا مع سيتيزنس.

1- باريس سان جيرمان:

كان باريس سان جيرمان نشيطًا للغاية فيما يتعلق بالانتقالات حتى الآن، بعد أن تعاقد بالفعل مع لاعب خط الوسط جورجينيو فينالدوم في صفقة انتقال مجانية واختتم الحارس جانلويجي دوناروما بالتوقيع مجانًا أيضًا.

قد يكون سيرجيو راموس اللاعب الثالث الذي ينضم إلى النادي. العملاق الباريسي هم من بين المُرشحين المُفضلين للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا، ومن الواضح أن لديهم الوسائل المالية لإجراء صفقة. يتباهى باريس سان جيرمان بـ ماركينيوس وبريسنيل كيمبيمبي من بين خيارات قلب الدفاع، وسيقدم راموس بديلاً ممتازًا للاثنين.

أظهر أثرياء باريس دهاء في فترة الانتقالات الأخيرة، وقاموا بعمليات شراء ذكية وقاموا ببناء فريقهم باللاعبين كبار بجانب نيمار ومبابي. كانت هناك انتقادات لطريقة عمل المدير الرياضي ليوناردو في النادي، وسيكون التعاقد مع سيرجيو راموس نقطة إشادة له بكل تأكيد.