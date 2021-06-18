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الأهلي يخوض مباراة الترجي بالزي الأزرق في ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال

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الأهلي يخوض مباراة الترجي بالزي الأزرق في ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال الأهلي يخوض مباراة الترجي بالزي الأزرق في ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا، مرتديا الزي الأزرق، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة ، الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة، بحضور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق.


وعُقد الاجتماع الفني في فندق الترجي بحضور وفد الفريق التونسي، ومراقب المباراة وحكم ومنسق المباراة ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».


وشهد الاجتماع الفني للمباراة الاتفاق على كافة الأمور التنسيقية والتنظيمية، ومن بينها زي الفريقين في مواجهة الغد، وموعد وصولهما إلى ملعب المباراة، حيث تم الاتفاق عن ارتداء الأهلي للزي الأزرق بالكامل، فيما يرتدي الترجي زيه التقليدي.


ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم على استاد حمادي العقربي في رادس؛ استعدادا لمواجهة بطل تونس في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


ويخوض الأهلي مباراة مهمة غدا أمام الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا ،والمقرر اقامتها في السادسة مساء غد السبت، على استاد حمادي العقربي بمدينة رادس، ويسعى الأهلي خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية، تسهل مهمته في مباراة العودة المقرر إقامتها بالقاهرة في 26 يونيو الجاري.

المصرى اليوم

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