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موسكو تواجه سلالة شرسة من كورونا .. ومد القيود حتى 29 يونيو

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موسكو تواجه سلالة شرسة من كورونا .. ومد القيود حتى 29 يونيو موسكو تواجه سلالة شرسة من كورونا .. ومد القيود حتى 29 يونيو

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قال رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين، إن هناك قرارات لمواجهة المستجد «كوفيد- 19» بمد القيود التي فُرضت هذا الأسبوع حتى 29 يونيو الجاري، وذلك بعد زيادة كبيرة في الإصابات اليومية.

وأضاف المسؤول الروسي أن الإجراءات تشمل حظر المناسبات العامة التي يشارك فيها أكثر من ألف شخص وإغلاق المقاهي والمطاعم ليلًا وإغلاق مناطق مشجعي كرة القدم المخصصة لبطولة أوروبا.

وكان «سوبيانين» قد قال هذا الأسبوع إن موسكو تواجه سلالة جديدة شرسة من فيروس كورونا.

وتجاوزت الإصابات في العالم 175 مليون حالة وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.

المصرى اليوم

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