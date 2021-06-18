كشف ملابسات مقتل سائق توك توك بالشرقية

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تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، من كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالشرقية، وضبط مرتكب الواقعة.

وكان مركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثة سائق توك توك بها عدة طعنات متفرقة بالجسم.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل ، له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بإحدى الشقق المستأجرة بمنطقة حلوان وتبين إصابته بجرح باليد اليمنى.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية وتعاطية المواد المخدرة، كما أقر بقيام أحد أصدقائه له معلومات جنائية ، بطلب شراء مركبة "توك توك" مسروقة لأحد أقاربه مقابل مبلغ مالى وتم ضبطه.

وكشفت التحريات، أن المتهم توجه إلى منطقة القنطرة غرب وقام بإستيقاف المجنى عليه وطلب منه توصيله إلى إحدى الأماكن، وأثناء سيرهما بالطريق قام بإشهار سلاح أبيض وإجبار المجنى عليه بالنزول من التوك توك، ولدى قيام المجنى عليه بمقاومته تعدى عليه بعدة طعنات ووضعه بالمقعد الخلفى لمركبة "التوك توك" والسير به إلى محل الواقعة وإلقائه على جانب الطريق.

وأضاف فى أقواله، بحدوث إصابته المنوه عنها أثناء إرتكاب الواقعة وتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالطريق العام، وتوجه عقب ذلك قام ببيع مركبة "التوك توك" المستولى عليها لشخصين بالشرقية تم ضبطهما.

وبمواجهتهما إعترفا بشرائهما للمركبة مقابل مبلغ مالى مع علمهما بأنها من متحصلات واقعة سرقة ، كما أضافا بأنهما علما بأنها مُتحصل عليها من جريمة قتل ، فقررا التخلص منها بإلقائها بإحدى الطرق الزراعية، وقاموا بالإستعانة بأحد الأشخاص لمساعدتهما فى التخلص من مركبة "التوك توك" وأمكن ضبطه، وتم بإرشادهم ضبط مركبة "التوك توك" المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.