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حملة تنظيف لأعماق مدينة دهب من إطارات السيارات (صور)

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بمشاركة عدد من الغطاسين من محبي البيئة البحرية وعدد من العاملين بمراكز الغوص، تم تنظيم حملة تنظيف لأعماق وشواطئ منطقة دهب بجنوب سيناء، حيث تم رفع عدد من إطارات السيارات وتجميعها ونقلها إلى المدفن البيئي.

وكانت البداية بتوجيه الدعوة إلى عدد من الغطاسين الذين استجابوا لدعوة المشاركة في تنظيف الأعماق والشاطئ، وتم جمع مخلفات ومقذوفات البحر بهدف التوعية بأهمية نظافة الشواطئ والقاع، وأن هناك حملات نظافة أخرى لعدد من الشواطئ، ومناطق الشعاب المرجانية خالية من أي مخلفات بلاستيكية.

وأكد المشاركون في الحملة أن المخلفات البلاستيكية والإطارات تمثل خطرًا يهدد الموارد الطبيعية في كل البحار والمحيطات، حيث أكدت تقارير الأمم المتحدة أن ملايين الأطنان سنويًا من المخلفات البلاستيكية تذهب إلى البحار والمحيطات، وتهدد بشكل مباشر الموارد الطبيعية من الشعاب المرجانية والكائنات البحرية وتؤثر على صحة الإنسان.

وتشمل المبادرة مجموعة من الخطوات، منها التعاون المستمر مع مراكز الغوص ومنظمات المجتمع المدني لتنظيف شواطئ وجزر البحر الأحمر من المخلفات البلاستيكية ووضع نظام مراقبة للمراكب البحرية يضمن تسليم المراكب لمخلفاتها بعد عودتها من الرحلات البحرية وإطلاق حملات للتوعية بمخاطر إلقاء المخلفات البلاستيكية وأضرارها على البيئة والكائنات البحرية وتشجيع استخدام أكياس ورقية بدلًا من الأكياس البلاستيكية.

ودعا المشاركون في الحملة إلى الإبلاغ عن أي موقع يحتوي على مخلفات أو إطارات سيارات لتنظيفه في حملات أخرى.

المصرى اليوم

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