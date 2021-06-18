أخبار عاجلة

وزير التعليم: «التابلت» عنصر إداري بحت.. واستخدامه في الامتحان لتوفير مئات الملايين -
وزير الزراعة: الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان بحجم استثمار 300 مليار جنيه -
أحمد موسى: «أقسم بالله.. نحن لا نعطى الرئيس السيسي حقه» -
محافظ الوادي الجديد يأمر بزراعة أشجار على جانبي مدخل قرى بشاير الخير -
إصابة 3 في حادث تصادم بكفر الشيخ -
البابا تواضروس يستقبل أساقفة عموميين بدير وادي النطرون للاطلاع على الخدمة الروحية (صور) -
يتكلف 1.8 مليار جنيه.. «تطوير العشوائيات»: انتهاء 80% من مشروع تطوير مثلث ماسبيرو -
«الداخلية» تكشف ملابسات العثور على «حمير نافقة» بمركز أخميم بسوهاج -
شاهد.. لحظة سقوط المطربة جنات وإنقاذ ابنتها من داخل حمام السباحة (فيديو) -
الأدنى من 11 أسبوعا بسبب هبوط مفاجئ.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء 29 يونيو 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

مليونا وفاة خلال 166 يوما.. ومليونين أخرين في عام: إحصائيات كورونا عالميا

Print
مليونا وفاة خلال 166 يوما.. ومليونين أخرين في عام: إحصائيات كورونا عالميا مليونا وفاة خلال 166 يوما.. ومليونين أخرين في عام: إحصائيات كورونا عالميا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهر إحصاء بأن عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 4 ملايين حالة، منهم مليونين في مدة تزيد عن عام والمليونين الأخرين خلال 166 يوما فقط.

وكانت الإصابات في العالم قد تجاوزت الـ 175 ملايين حالة منذ انتشار الجائحة.

وتأتي البلدان الخمسة من حيث العدد الإجمالي للوفيات، وفقا لـ «رويترز» هي الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا والمكسيك، وتمثل حوالي 50٪ من جميع الوفيات في العالم، بينما سجلت بيرو والمجر والبوسنة وجمهورية التشيك وجبل طارق أعلى معدلات الوفيات عند تعديلها لتناسب عدد السكان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير التعليم: «التابلت» عنصر إداري بحت.. واستخدامه في الامتحان لتوفير مئات الملايين

وزير التعليم: «التابلت» عنصر إداري بحت.. واستخدامه في الامتحان لتوفير مئات الملايين

وزير الزراعة: الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان بحجم استثمار 300 مليار جنيه

وزير الزراعة: الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان بحجم استثمار 300 مليار جنيه

أحمد موسى: «أقسم بالله.. نحن لا نعطى الرئيس السيسي حقه»

أحمد موسى: «أقسم بالله.. نحن لا نعطى الرئيس السيسي حقه»

محافظ الوادي الجديد يأمر بزراعة أشجار على جانبي مدخل قرى بشاير الخير

محافظ الوادي الجديد يأمر بزراعة أشجار على جانبي مدخل قرى بشاير الخير