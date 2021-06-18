مليونا وفاة خلال 166 يوما.. ومليونين أخرين في عام: إحصائيات كورونا عالميا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهر إحصاء بأن عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 4 ملايين حالة، منهم مليونين في مدة تزيد عن عام والمليونين الأخرين خلال 166 يوما فقط.

وكانت الإصابات في العالم قد تجاوزت الـ 175 ملايين حالة منذ انتشار الجائحة.

وتأتي البلدان الخمسة من حيث العدد الإجمالي للوفيات، وفقا لـ «رويترز» هي الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا والمكسيك، وتمثل حوالي 50٪ من جميع الوفيات في العالم، بينما سجلت بيرو والمجر والبوسنة وجمهورية التشيك وجبل طارق أعلى معدلات الوفيات عند تعديلها لتناسب عدد السكان.