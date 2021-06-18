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قبل انتهاء صلاحيتها.. إسرائيل تمنح فلسطين مليون جرعة من لقاح كورونا

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قبل انتهاء صلاحيتها.. إسرائيل تمنح فلسطين مليون جرعة من لقاح كورونا قبل انتهاء صلاحيتها.. إسرائيل تمنح فلسطين مليون جرعة من لقاح كورونا

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الصحة نيتسان هورويتز، أن تل أبيب سترسل 1.4 مليون لقاح من شركة «فايزر» ستنتهي فعاليتها قريبا إلى السلطة الفلسطينية.

وقال الجانبان في بيان مشترك إن إسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفقتا على صفقة تبادل لقاحات كورونا حيث ستحول إسرائيل بموجبها حوالي مليون جرعة ستنتهي فعاليتها قريبا إلى السلطة الفلسطينية، وفي المقابل ستتلقى إسرائيل الشحنة القادمة من جرعات اللقاح التي خصصتها شركة فايزر للسلطة الفلسطينية.

وأوضح البيان، أنه «بناء على توصيات الجهات المختصة وبعد عمل دراسي وتلقي جميع التصاريح اتفق اليوم على أن إسرائيل ستحول كمية تتراوح بين مليون و1.4 مليون جرعة لقاح ضد من صنع شركة (فايزر) في إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، والتي سينتهي مفعولها قريبا.

وبين أنه في مقابل هذه الجرعات ستتلقى إسرائيل ذات الكمية من الجرعات الجديدة من شركة فايزر خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من هذا العام على حساب الشحنة التي كان من المخطط إرسالها إلى السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه تمت المصادقة على هذا المخطط على ضوء امتلاك إسرائيل مخزونا كافيا من اللقاحات التي تلبي حاليا كل احتياجاتها.

المصرى اليوم

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