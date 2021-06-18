«محامين حلوان» تنشر ميزانية النقابة: مناقشتها يوم 8 يوليو المقبل

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت نقابة محامين حلوان الفرعية، صورة من ميزانية النقابة لعام 2020، عبر الصفحة الرسمية للنقابة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال جمال الشخيبي، نقيب محامين حلوان، أن النقابة نشرت الميزانية، حتى يتثنى لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة الاطلاع عليها، قبل مناقشتها يوم 8 يوليو المقبل، بمقر النقابة الفرعية، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

وأضاف «الشخيبي»: «صورة الميزانية ستكون متاحة بمقر النقابة الفرعية، وكذلك بماكينات التصوير بكافة غرف المحاكم التابعة لنقابة حلوان الفرعية، بداية من السبت المقبل لتصويرها لمن لديه الرغبة من الزميلات والزملاء، على أن يكون للميزانية ملحق خاص بالفترة من ١/١ / ٢٠٢١ حتى ١٥ /٢ / ٢٠٢١».