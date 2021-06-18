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انتهى مجلس النواب خلال جلسة الثلاثاء الماضى من مناقشة والموافقة على الموازنة العامة للعام المالى 2021 /2022، ولتى استمرت لمدة 3 أيام، وحرص المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على توجيه عدة رسائل للنواب و الحكومة.

وجاءت أهم التوجيهات كالتالي:

كل الشكر لنواب الشعب «أغلبية ومعارضة» على مناقشاتكم لمشروع الموازنة العامة للدولة والتي تميزت بالدقة والموضوعية والنقد البناء... فهذه هي الديمقراطية.

مجلس النواب مستمر في متابعة ومراقبة أداء الحكومة سواء في الجلسات العامة أو اللجان النوعية انطلاقاً من التزامه الدستوري بذلك.

تحية إعزاز وتقدير لرئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء لجهودهم في سبيل تنفيذ خطة التنمية المستدامة والموازنة العامة للدولة.

على الحكومة مراعاة الملاحظات التي تضمنها تقرير لجنة الخطة والموازنة والتي كشف عنها النواب خلال مناقشاتهم حرصا على تحقيق الصالح العام

يتعين على سلطات الدولة الثلاث العمل جاهدة من أجل تنفيذ التزاماتها الدستورية تجاه الوطن والمواطنين.