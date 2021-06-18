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محافظ بني سويف: انتظام أعمال توريد الأقماح المحلية

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محافظ بني سويف: انتظام أعمال توريد الأقماح المحلية محافظ بني سويف: انتظام أعمال توريد الأقماح المحلية

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، حيث وصل إجمالي الكميات الموردة إلى 236 ألف و270 طن، وذلك منذ بداية الموسم وقبيل بدء أعمال التوريد اليوم بزيادة 18% عن المستهدف هذا العام.

كانت وزارة قد قررت تحديد 6 مواقع لأعمال استلام وتوريد الأقماح المحلية وهي(صومعة كوم أبوراضى، شونة سمسطا البنك، شونة اهناسيا البنك،شونة مطحن الواسطى،مركز تجميع سمسطا العالمية، شونة بني سليمان الشرقية )، والذي بدأ سريانه منذ الأربعاء الماضى ،حيث تمت تم مراعاة السعات التخزينية المتبقية والبعد المكاني للمساحات المنزرعة عند تحديد تلك المواقع بالتنسيق بين غرفة عمليات وزارة التموين واللجنة المشكلة بالمحافظة.

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 123 ألف و416 فداناً على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2مليون 221 ألف و488 أردباً بما يعادل( 333 ألف و556 طناً)،فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 230ألف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية،بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم،وذلك بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة

المصرى اليوم

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