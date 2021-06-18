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انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالرمل والزلط يالطريق الإقليمي بالمنوفية

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انقلبت سيارة نقل ثقيل محملة بالزلط والرمل بالطريق الإقليمي بنطاق مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

ودفعت الوحدة المحلية بالباجور بالمعدات واللوادر لرفع الآثار الناتجة عن الحادث، خاصة بعد توقف الطريق بشكل جزئي، والتسبب في زحام مروري على الطريق الإقليمي.

وانتقل إلى مكان الواقعة، ضباط قسم شرطة الباجور، وإدارة المرور، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات.

كان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بانقلاب سيارة نقل ثقيل، محملة بالرمل والزلط على الطريق الإقليمي بدائرة المركز، وتم التنسيق مع وحدة المرور والدفاع المدني والوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور؛ لإزالة العوائق أمام حركة السيارات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارِ العرض على النيابة، والتحفظ على سائق سيارة النقل الثقيل.

المصرى اليوم

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