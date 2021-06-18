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أئمة مساجد المنيا: جواز استبدال رحلة الحج بشراء المستلزمات الطبية للمستشفيات

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أئمة مساجد المنيا: جواز استبدال رحلة الحج بشراء المستلزمات الطبية للمستشفيات أئمة مساجد المنيا: جواز استبدال رحلة الحج بشراء المستلزمات الطبية للمستشفيات

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أكد أئمة وخطباء في المنيا، جواز استبدال رحلة الحج بشراء المستلزمات الطبية للمستشفيات، ودعم الفقراء، أثناء انتشار الأمراض الوبائية مثل كورونا المستجد، وغيرها للحاجة والوقاية من الوباء.

وقال الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، خلال خطبة، بعنوان «الحج في زمن الأوبئة»، الحج ركن من أركان الإسلام، للمستطيع الذي يقدر على الأداء ومنها الاستطاعة البدنية، التي تعني سلامة الجسد من الآفات المانعة من أداء الفريضة، فإذا وجد المانع سقط عنه الفرض.

وأكد «عبدالرازق»، على ضرورة توافر الأمن والأمان للوصول إلى بيت الله الحرام، سواء أمنا من عدو أو أمنا لأمن الأوبئة. مؤكدا ان حماية النفس من الضرر والهلاك من الكليات الست التي جاءت الشريعة بالحفاظ عليها.

وطالب الإنسان أن يحسن التجارة مع الله سبحانه وتعالي فإذا حل بينه وبين عبادة تعذر فعلية أن يغتنم غيرها، وأن نستبدل رحلة الحج بشراء المستلزمات الطبية للمستشفيات ودعم الفقراء والمساكين.

المصرى اليوم

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