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«المحامين»: «عطية» يخاطب محافظ الوادي الجديد لتخصيص مقر للفرعية

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«المحامين»: «عطية» يخاطب محافظ الوادي الجديد لتخصيص مقر للفرعية «المحامين»: «عطية» يخاطب محافظ الوادي الجديد لتخصيص مقر للفرعية

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أعلنت نقابة المحامين، عن مخاطبة رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وذلك للمطالبة بتخصيص مقر للنقابة الفرعية بالخارجة.

وجاء في نص الخطاب: «نظرا لأن نقابة المحامين بالوادي الجديد ليس لديها مقر، لذا نأمل في التفضل بتخصيص مقر إداري للنقابة بالشراء، في المول الإداري، والتجاري المجاور لمجمع المحاكم، والمصالح الحكومية، بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، والنقابة على أتم استعداد لسداد القيمة بالكامل، وكذلك أي رسوم لذلك».

وأحال النقيب العام طلب النقابة الفرعية بالتعاقد مع صيدلية وطبيب للجنة العلاج لاتخاذ اللازم، جاء ذلك خلال لقاء النقيب بمجلس النقابة الفرعية، بمقر مكتبه بالنقابة العامة للمحامين.

جاء ذلك خلال لقاء الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين بالأستاذ محمد بشير نقيب محامي الوادي الجديد، وعدد من أعضاء المجلس الفرعي.

المصرى اليوم

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