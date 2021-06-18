أخبار عاجلة

وزير التعليم: «التابلت» عنصر إداري بحت.. واستخدامه في الامتحان لتوفير مئات الملايين -
وزير الزراعة: الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان بحجم استثمار 300 مليار جنيه -
أحمد موسى: «أقسم بالله.. نحن لا نعطى الرئيس السيسي حقه» -
محافظ الوادي الجديد يأمر بزراعة أشجار على جانبي مدخل قرى بشاير الخير -
إصابة 3 في حادث تصادم بكفر الشيخ -
البابا تواضروس يستقبل أساقفة عموميين بدير وادي النطرون للاطلاع على الخدمة الروحية (صور) -
يتكلف 1.8 مليار جنيه.. «تطوير العشوائيات»: انتهاء 80% من مشروع تطوير مثلث ماسبيرو -
«الداخلية» تكشف ملابسات العثور على «حمير نافقة» بمركز أخميم بسوهاج -
شاهد.. لحظة سقوط المطربة جنات وإنقاذ ابنتها من داخل حمام السباحة (فيديو) -
الأدنى من 11 أسبوعا بسبب هبوط مفاجئ.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء 29 يونيو 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

80 فعالية مشوقة للأسرة تستمر 40 يوماً.. "مهرجان صيف بناء" ينطلق

Print
"الخالدي": 400 ساعة يقدمها المتطوعون في التنظيم.. وثقافة وترفيه

80 فعالية مشوقة للأسرة تستمر 40 يوماً..

أطلقت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية مهرجان صيف بناء لعام 2021، والذي يضم العديد من الفعاليات الترفيهية والألعاب المشوقة التي تناسب كل أفراد الأسرة من مستفيدي الجمعية من كل الأعمار.

وأوضح عبدالله بن راشد الخالدي مدير عام الجمعية أن المهرجان تم تصميمه ليستوعب المستفيدين الراغبين في الاستفادة من البرامج والأنشطة، ويعد فرصة ترفيهية كبيرة يشارك فيه 800 مستفيد ومستفيدة من الجمعية، حيث يتضمن 80 فعالية منوعة للأطفال والشباب والشابات والأمهات، ويشارك في تنظيمه عشرات المتطوعات.

وأضاف "الخالدي" يستمر المهرجان على مدار 40 يوماً حتى يستمتع الجميع بالفعاليات لمدة كافية، مشيراً إلى أن عدد الساعات التطوعية بالمهرجان تبلغ 400 ساعة يشارك خلالها المتطوعون في تنظيم المهرجان وتتنوع الفعاليات ما بين رياضية وثقافية وترفيهية وبرامج أخرى مختلفة.

تابع: من بين الألعاب التي سيستمتع بها المستفيدين لعبة الغرف السرية ومهارة كارتنج وغرفة الألغاز وروائع المكتبات ومصنع الآيس كريم وواحة المرح وجرافيتي ألعاب هوائية ومعركة الألوان والحديقة المائية وزيارات ثقافية لمركز الأمير سلطان للعلوم والتقنية "سايتك" وغيرها.

وبيّن أن المهرجان يهدف لشغل أوقات الفراغ لمستفيدي الجمعية المشاركين بالمهرجان وتطوير قدراتهم واكتشاف ميولهم والتركيز على مفهوم التعليم بالترفيه ويعد المهرجان بمثابة هدية تقدمها الجمعية لمستفيديها في جو من المتعة والإثارة مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية.

وقدّم "الخالدي" شكره الجزيل لجميع الشركاء والداعمين الذين أسهموا في إنجاح المهرجان وإسعاد الأيتام، داعياً مستفيدي جمعية بناء للدخول على منصة المهرجان للتسجيل في الفعاليات التي يرغبون المشاركة فيها والاستمتاع بتلك البرامج والأنشطة.

80 فعالية مشوقة للأسرة تستمر 40 يوماً..

جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رياضة مصر دائمًا تحصد الذهب (تقرير)

رياضة مصر دائمًا تحصد الذهب (تقرير)

محمد مرجان: حان الوقت لتحويل الرياضة المصرية إلى صناعة تُدار بفكر إستثماري إحترافي

محمد مرجان: حان الوقت لتحويل الرياضة المصرية إلى صناعة تُدار بفكر إستثماري إحترافي

وزيرة الهجرة تبحث مع رئيس لجنة الرياضة بـ«النواب» التعاون في إطار مبادرات شبابنا بالخارج

وزيرة الهجرة تبحث مع رئيس لجنة الرياضة بـ«النواب» التعاون في إطار مبادرات شبابنا بالخارج

مساعد وزير الرياضة يعقد اجتماعًا مع رؤساء أندية دوري الدرجة الثانية

مساعد وزير الرياضة يعقد اجتماعًا مع رؤساء أندية دوري الدرجة الثانية