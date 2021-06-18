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البيت الأبيض يستعد لشحن 80 مليون جرعة لقاح لدول خارجية

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البيت الأبيض يستعد لشحن 80 مليون جرعة لقاح لدول خارجية البيت الأبيض يستعد لشحن 80 مليون جرعة لقاح لدول خارجية

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قال منسق جهود التصدي لفيروس كورونا في البيت الأبيض ، جيف زينتس، إن الولايات المتحدة ستضع اللمسات الأخيرة على إجراءات تخصيص 80 مليون جرعة من لقاحات كورونا المصنوعة في الولايات المتحدة كانت واشنطن تعهدت بإرسالها للخارج في الأيام المقبلة، على أن تخرج الشحنات بمجرد استعداد الدول لاستقبالها، مشيرا إلي أن بلاده بدأت بالفعل في شحن الجرعات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على موقع "تويتر" إن واشنطن سلمت مليون جرعة إلى كندا.

وأعلنت إدارة بايدن هذا الشهر عن خطط تتعلق بتخصيص 25 مليون جرعة وقالت إنها ستخصص 55 مليون جرعة أخرى بنهاية يونيو.

وكانت الإصابات في العالم قد تجاوزت الـ 175 ملايين حالة و4 ملايين حالة وفاة.

المصرى اليوم

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