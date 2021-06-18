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«دلتا كورونا» تنتشر في 80 دولة.. والصحة العالمية تكشف أبرز الأعراض (التفاصيل)

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«دلتا كورونا» تنتشر في 80 دولة.. والصحة العالمية تكشف أبرز الأعراض (التفاصيل) «دلتا كورونا» تنتشر في 80 دولة.. والصحة العالمية تكشف أبرز الأعراض (التفاصيل)

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كشفت منظمة الصحة العالمية أن سلالة «دلتا كورونا» التي انتشرت في الهند موجودة الآن في أكثر من 80 دولة حول العالم.، وفقا لما ذكرت، المديرة الفنية لمنظمة الصحة العالمية لـ«كورونا»، ماريا فان كيركوف، في تصريحات نقلها موقع «إيه بي سي نيوز».

وأكدت كيركوف أن الانتشار يعني أن لدى الفيروس طفرات تسمح له بالالتصاق بالخلية وإصابتها بسهولة أكبر، مما يعني إمكانية انتشاره بسهولة أكبر، مشيرة إلى أن الصداع والتهاب الحلق السمات الرئيسية للأعراض.

وكانت الإصابات في العالم قد تجاوزت الـ 175 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.

وأوضحت الصحة العالمية أن سلالة «دلتا كورونا» انتشرت في 80 دولة.

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