استمرار العمل في خطوط انحدار الصرف الصحي بطول 700 متر بالزينية شمال الأقصر

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كلف العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الاقصر يوسف جلال نائب رئيس المركز بالمرور على عدد من المشروعات الجارى العمل بها عل مستوى مركز ومدينة الزينية .

وتابع نائب رئيس المركز سير الاعمال فى حفر وتجييف خط الانحدار على مسافة ٢٠٠م من نجع غزالى حتى محطة الصعايدة ، كما جارى العمل فى خط الانحدار من شارع طراد النيل حتى مأخذ عملية مياه العشي على مسافة ٥٠٠ م .

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم والمتابعة الدورية لسير الاعمال بالمشروعات القومية الجارى العمل بها والوقوف على اى معوقات تعطل سير العمل .