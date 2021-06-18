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مدير حي المال والأعمال يكشف كواليس بناء أطول برج في إفريقيا ()

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مدير حي المال والأعمال يكشف كواليس بناء أطول برج في إفريقيا (فيديو) مدير حي المال والأعمال يكشف كواليس بناء أطول برج في إفريقيا ()

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كشف الدكتور أحمد البنا، مدير حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، كواليس بناء أطول برج في إفريقيا وهو البرج الأيقوني.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع حي المال والأعمال هو أكبر مشروع حاليا في تحت الإنشاء حيث يوجد 20 برج متنوع باستخدمات وارتفاع مختلفة وهناك 5 أبراج سكنية و10 أبراج إدارية وفندقين وشقق فندقية كما يوجد البرج الإيقوني.

وأضاف مدير حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، أن البرج الأيقوني هو برج متعدد الاستخدامات حيث تم تخصيص أول 40 طابق للأعمال الإدارية ثم 10 شقق فندية ثم أخر 30 طابق فندق خمس نجوم.

المصرى اليوم

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