أخبار عاجلة

وزير التعليم: «التابلت» عنصر إداري بحت.. واستخدامه في الامتحان لتوفير مئات الملايين -
وزير الزراعة: الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان بحجم استثمار 300 مليار جنيه -
أحمد موسى: «أقسم بالله.. نحن لا نعطى الرئيس السيسي حقه» -
محافظ الوادي الجديد يأمر بزراعة أشجار على جانبي مدخل قرى بشاير الخير -
إصابة 3 في حادث تصادم بكفر الشيخ -
البابا تواضروس يستقبل أساقفة عموميين بدير وادي النطرون للاطلاع على الخدمة الروحية (صور) -
يتكلف 1.8 مليار جنيه.. «تطوير العشوائيات»: انتهاء 80% من مشروع تطوير مثلث ماسبيرو -
«الداخلية» تكشف ملابسات العثور على «حمير نافقة» بمركز أخميم بسوهاج -
شاهد.. لحظة سقوط المطربة جنات وإنقاذ ابنتها من داخل حمام السباحة (فيديو) -
الأدنى من 11 أسبوعا بسبب هبوط مفاجئ.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء 29 يونيو 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الشرقية تواصل تكثيف حملات النظافة والتطهير للوقاية من كورونا

Print
الشرقية تواصل تكثيف حملات النظافة والتطهير للوقاية من كورونا الشرقية تواصل تكثيف حملات النظافة والتطهير للوقاية من كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة استمرار وتكثيف حملات النظافه والتطهير والتعقيم اليومية بالشوارع، والطرق والميادين، والهيئات الحكومية والخدمية والمرافق الحيوية، ودور العبادة في جميع المراكز والمدن والقرى، تماشياً مع خطة الدولة لتطبيق حزمة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة ، وتوفير بيئة صحية وآمنة حفاظاً على سلامة المواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية كثفت حملاتها لرش وتطهير وتعقيم المنشآت العامة، ومواقف سيارات الأجرة ومحطات السكة الحديد ،ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي ،باستخدام المواد المطهرة بواسطة مواتير وسيارات الرش التابعة للوحدات المحلية، بالتعاون مع المديريات الخدمية، للحفاظ على جو بيئي صحي ونقي خالي من الأمراض والفيروسات المعدية.

وفي هذا الاطار، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، بحملات تطهير بنطاق المدينة والوحدات المحلية، وتم رش الشوارع والمساجد وأمام المنازل والمنشآت العامة للحد من إنتشار الحشرات الطائرة حرصاً على سلامة الأهالي من إنتشار الفيروسات المعدية، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من إنتشاره.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، حملات التعقيم والتطهير للمنشآت الحكومية، حيث شملت الأعمال تطهير وتعقيم ديوان عام مجلس المدينة، ومكتب وديوان عام الوحدة المحلية بكفر إبراهيم العايدي ،و ديوان عام الوحدة المحلية بالعدلية، ومبنى الجمعية الزراعية بالوحدة المحلية بالعدلية ،وتعقيم مبنى الوحدة المحلية بأولاد سيف ومكتب الضرائب العقارية، ومبنى جمعية الهلال الأحمر بالوحدة، وكذلك تعقيم مقر الوحدة المحلية بكفر أيوب، ووحدة الشؤون الإجتماعية بكفر أيوب ومكتب التموين ومكتب البريد بالقرية.

كما كثفت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، حملاتها للقضاء على الذباب والحشرات الطائرة، بالتعاون مع الإدارة الصحية بفاقوس، وقسم مكافحة نواقل الأمراض والملاريا وإدارة شؤون البيئة بالمجلس، لرش المدينة عن طريق جهاز الضباب، وشملت الحملة شوارع منية المكرم، وكفر محمد إسماعيل وشارع الدروس، حفاظاً على صحة الأهالى من الأمراض المتوطنة ومقاومة الحشرات الناقلة للأمراض.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور «دلتا+» من فيروس كورونا في البلاد

السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور «دلتا+» من فيروس كورونا في البلاد

وزير التموين : «30 يونيو» ثورة أعادت للدولة مكانتها وبدونها ما حدثت إنجازات 

وزير التموين : «30 يونيو» ثورة أعادت للدولة مكانتها وبدونها ما حدثت إنجازات 

التموين تضبط ضبط 200 قطعة مستلزمات طبية

التموين تضبط ضبط 200 قطعة مستلزمات طبية

العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد