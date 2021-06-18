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وزيرة البيئة : تنفيذ أول وحدة تكنولوجية لجمع المخلفات الزراعية وروث الحيوانات

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وزيرة البيئة : تنفيذ أول وحدة تكنولوجية لجمع المخلفات الزراعية وروث الحيوانات وزيرة البيئة : تنفيذ أول وحدة تكنولوجية لجمع المخلفات الزراعية وروث الحيوانات

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قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، إن الوزارة قامت ضمن مبادرة حياة كريمة وتطوير القرى المصرية بتنفيذ أول وحدة تكنولوجية بالمحافظات خاصة بتجميع المخلفات الزراعية وروث الحيوانات ويتم تدويرها لإنتاج طاقة ويوجد منها نوعان احداها ينتج غاز حيوى للسيدات بالمنازل وأيضا انتاج سماد عضوى والنوع الثانى يتم فيه تدوير كافة المخلفات لإنتاج الكهرباء ، وسيتم افتتاح أول تجربة قريبا بمحافظة الفيوم.

وأكدت فؤاد أن الوزارة لديها فروع لجهاز شئون البيئة تتابع مع إدارة البيئة بمقر المحافظة المشكلات البيئية على مستوى القرى ولديهم دراسات تقييم الأثر البيئي تنفذ على مستوى المراكز والقرى أيضا .

وحول منظومة شكاوي المواطنين أوضحت فؤاد أن نسبة التعامل مع الشكاوى خلال ٣ سنوات الماضية بلغت ٩٩% على مستوى المراكز والقرى ، وأيضا منظومة البيوجاز بالقرى تم خلق ٢٦ شركة ناشئة من الشباب بالقرى وتم تدريبهم على كيفية انشاء الوحدة وصيانتها وحصول هؤلاء الشباب على قرض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتنفيذ فى جميع القرى .

المصرى اليوم

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