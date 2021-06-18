«محامين شمال القاهرة»: رئيس المحكمة وافق على تركيب نظام انتركم قضائي

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أعلنت نقابة محامين شمال القاهرة الفرعية، برئاسة عمرو محي، نقيب الفرعية، عن موافقة المستشار محسن دردير، رئيس محكمة شمال القاهرة، بالتنسيق مع وزارة العدل، على تركيب نظام انتركم قضائي متصل بكل قاعة، وذلك بناء على الطلب الذي كانت تقدمت به الفرعية في وقت سابق.

وقال محمد هيبة، عضو شباب الفرعية، إن النقابة تلقت ما يفيد الموافقة على طلبها الذي تقدمت به في وقت سابق، وسوف تقوم الشركة المكلفة بتنفيذ المشروع بإنجازه في غضون شهر من بداية عملها.

وأوضح «هيبة» أن هذا النظام سيساعد أعضاء الجمعية العمومية من المحامين، على معرفة الرول المنظور بكل دائرة، مدنية كانت، أو جنائية، داخل جميع قاعات محكمة شمال القاهرة بكلا المبنيين، وذلك من خلال الشاشات المتواجدة أمام كل قاعة، وكذلك من خلال الشاشات المتواجدة بغرف المحامين.