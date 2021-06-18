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«محامين الإسماعيلية»: الانتهاء من تطوير غرف المحامين بمحاكم المحافظة الشهر المقبل

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«محامين الإسماعيلية»: الانتهاء من تطوير غرف المحامين بمحاكم المحافظة الشهر المقبل «محامين الإسماعيلية»: الانتهاء من تطوير غرف المحامين بمحاكم المحافظة الشهر المقبل

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أعلن إبراهيم عبدالرحيم، نقيب محامين الإسماعيلية، أن النقابة الفرعية ستنتهي من تطوير غرف المحامين بمحاكم المحافظة خلال الشهر المقبل.

وأوضح النقيب الفرعي، في تصريحات صحفية، أن النقابة انتهت من تطوير غرف المحامين بمجمع المحاكم، والمحكمة الاقتصادية، ومحكمة فايد، وجاري العمل بغرفة محكمة التل الكبير، بينما سيبدأ الأسبوع المقبل العمل في غرفة محكمة القنطرة.

وأوضح نقيب الفرعية، أنه تم تطوير نادي المحامين بالإسماعيلية، وشملت أعمال ترميم وصيانة، ودهانات داخلية وخارجية، وتحديث المسطحات الخضراء، إضافة صيانة بعض مكينات التصوير وأجهزة التكييف وشراء أجهزة كمبيوتر.

وأكد «عبدالرحيم»، أن هذه الأعمال تم تنفيذها بأموال المخصصات الخاصة بالنقابة الفرعية، إضافة لدعم مباشر من النقابة العامة، مثل تطوير غرفة المحامين بالمحكمة الاقتصادية، موجها الشكر لرجائي عطية، النقيب العام للمحامين، على دعمه للنقابات الفرعية.

المصرى اليوم

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