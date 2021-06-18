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في مشهد أشبه بالأسطوري، عثر على طفلة حديثة الولادة داخل صندوق بنهر الغانج المقدس وفق التقليد الهندي.

حادث مروع هز الأوساط الهندية؛ كونه يسلط الضوء على حوادث «وأد الفتيات» والتي قد تكون لا تزال قائمة في الأوساط الهندية

وذكرت صحيفة «زا صن» البريطانية، الجمعة، أن ركاب قارب صغير كانوا يبحرون في نهر«الغانج» المشاطيء لولاية «أوتار براديش»، شمالي الهند، عثروا على طفلة رضيعة في 14 من يونيو الجاري».

ويعد نهر « الغانج» أحد أبرز الأنهار المقدسة وفق التقليد الهندوسي؛ إذ يلقي الهندوس زهوراً أو بضع قطع النقود المعدنية في مياه الغانج، التي ينزلون فيها لتطهير أرواحهم، وفق معتقداتهم. وتشكل قرابين الهندوس مصدر ا للرزق لبعض الباحثين عنها والمعروفون بصيادي الكنوز.

و نقلت صحيفة «زا صن» عن أحد ركاب القارب، يدعى جولو تشودري قوله أن إن ركاب القارب اكتشفوا الرضيعة بعد سماع صراخها، لافتًا إلى أن عمرها لا يتجاوز الـ 21 يوما».

وأضاف تشودري أن الرضيعة كانت ملفوفة بوشاح أحمر في صندوق مزين بصور الآلهة الهندوسية.

ووثق تشودي لقطات مصورة تظهر لحظات سحبه الصندوق من مياه النهر وفتحه لالتقاط الفتاة، بينما كان محاط بحشد من الناس حوله.

ومن المقرر نقلها في وقت لاحق إلى دار للرعاية الاجتماعية، فيما أكدت حكومة الولاية أنها ستغطي تكاليف رعاية الطفلة.

مشهد أسطوري يهز الهند.. رضيعة ملقاه بصندوق في نهر مقدس

ويعكف المجتمع الهندوسي على وأد الإناث منذ القدم؛ عبر إجهاض الجنين الأنثى قبل ولادتها أو التخلص منها حية عقب ولادتها والمؤسف أن الظاهرة تزداد عامًا تلو الآخر، رغم صدور قانون تشريعي عام 1994 يمنع وأد الأجنة الإناث.

وفي مايو 2015 أظهرت دراسة «لانسيت» الطبية البريطانية أنه تم التخلص من 12 مليون جنين أنثى خلال الثلاثين عامًا الأخيرة مما أدى إلى وجود معدل بلغ 918 فتاة مقابل كل ألف فتى عام 2011.

مشهد أسطوري يهز الهند.. رضيعة ملقاه بصندوق في نهر مقدس

مشهد أسطوري يهز الهند.. رضيعة ملقاه بصندوق في نهر مقدس

وكشفت صحيفة «فرانس24» في عام 2016، أن الشرطة الهندية عثرت على 20 جنينًا من الإناث في المجاري، ملقاة في أكياس بلاستيكية بالقرب من مستشفى للولادة، وتم اكتشاف هذه الجريمة على يد شرطي كان يحقق في قضية وفاة امرأة تبلغ من العمر 26 عامًا عندما أجبرها زوجها على الإجهاض باكتشافه أن الجنين فتاة.

كما أظهرت إحصاءات رسمية هندية في عام 2011 أن نسبة الذكور إلى الإناث بلغت 1000 ذكر مقابل 943 أنثى، وكشفت الحكومة خلال العام الماضي أن هناك ما يقارب 63 مليون امرأة مفقودة أو مغيبة في الهند؛ جراء ثقافة تفضيل الذكور، وأضافت أيضًا أن قضية تفضيل الذكور يجب على الهند التفكير فيها.

مشهد أسطوري يهز الهند.. رضيعة ملقاه بصندوق في نهر مقدس

مشهد أسطوري يهز الهند.. رضيعة ملقاه بصندوق في نهر مقدس

مشهد أسطوري يهز الهند.. رضيعة ملقاه بصندوق في نهر مقدس