تطهير المساقي والترع لإنقاذ مئات الأراضي الزراعية بقرية الحميدات جنوب الأقصر

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أعلنت زينب السلايمي عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، أنه تم حل أزمة مسقي القنان، بعد التواصل مع وزارة الري، وزارة الزراعة بالقاهرة، لحل المشكلة التي تؤرق عشرات المزارعين، وتهدد مئات الأفدنة بالجفاف، مدعومة بصور بالألوان للموقع .

كانت البداية الاستغاثة من أهالي قرية الحميدات شرق مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بخصوص مشكلة المساقى والترع وجفاف بعضها داخل القرية مما أدى إلى هلاك الزراعات وحرق المحاصيل الزراعية .

تلقت النائبة زينب السلايمي استغاثات من أهالي قرية الحميدات شرق مدينة إسنا، التي تواصلت مع وزارتى الرى والزراعة للمعاينة، وتم عرض المشكلة كاملة لكل المساقى على المسئولين واقتراح الحلول رأفة بالمزارعين وحفاظاً على الزراعات والمحاصيل .

وبعد فحص المشكلة والمعاينة على أرض الطبيعة بناءاً على الطلب المقدم، تم تشكيل لجنة من وزارة الموارد المائية والري لإصلاح وتطهير جميع الترع والمساقي وحل جميع مشاكل المزارعين .

وتقدمت زينب السلايمي عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة إسنا بالاقصر، بخالص الشكر والتقدير لكل القيادات بوزارة الرى وهندسة الرى بقنا والاقصر .