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وزير التعليم: الامتحان الورقي للثانوية العامة ليس بسبب فشل نظام «التابلت»
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:34 مساءً
رئيس «القرنة»: بدء تركيب كولديرات بوصلات كهربائية سليمة ومعزولة ومؤمنة
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:34 مساءً
لبيب عن إيقاف أوباما: شائعات لزعزعة متصدر الدوري بفارق 18 نقطة
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:34 مساءً
872 فعالية متنوعة للأوبرا.. والجمهور بطل المشهد
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:34 مساءً
وزير السياحة لوفد أوكراني: مصر مقصد مثالي لمن يبحث عن سفر آمن وممتع طوال العام
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:20 مساءً
خبيرة تغذية: السمك والمكسرات يهديان الأعصاب
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:20 مساءً
قنصل فرنسا تودع الإسكندرية.. والمحافظ يهديها «المفتاح» (صور)
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:20 مساءً
أحمد موسى: «مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي للتصدير للخارج»
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:19 مساءً
عماد الدين أديب: «30 يونيو لازم يكون العيد القومي لمصر مع احترامي لـ23 يوليو»
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:19 مساءً
نشطاء شبان: يجب على بايدن «الجبان» الوفاء بوعوده بشأن المناخ
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:19 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجيش الإسرائيلي يقمع المتظاهرين في بلدة بيتا ويغلق كافة الطرق المؤدية لها
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 18 يونيو 2021 01:53 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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