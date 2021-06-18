أخبار عاجلة

وزير التعليم: الامتحان الورقي للثانوية العامة ليس بسبب فشل نظام «التابلت» -
رئيس «القرنة»: بدء تركيب كولديرات بوصلات كهربائية سليمة ومعزولة ومؤمنة -
لبيب عن إيقاف أوباما: شائعات لزعزعة متصدر الدوري بفارق 18 نقطة -
872 فعالية متنوعة للأوبرا.. والجمهور بطل المشهد -
وزير السياحة لوفد أوكراني: مصر مقصد مثالي لمن يبحث عن سفر آمن وممتع طوال العام -
خبيرة تغذية: السمك والمكسرات يهديان الأعصاب -
قنصل فرنسا تودع الإسكندرية.. والمحافظ يهديها «المفتاح» (صور) -
أحمد موسى: «مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي للتصدير للخارج» -
عماد الدين أديب: «30 يونيو لازم يكون العيد القومي لمصر مع احترامي لـ23 يوليو» -
نشطاء شبان: يجب على بايدن «الجبان» الوفاء بوعوده بشأن المناخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير الأوقاف: تخصيص 50 مليون جنية لدعم صندوق ذوي الاحتياجات الخاصة

Print
وزير الأوقاف: تخصيص 50 مليون جنية لدعم صندوق ذوي الاحتياجات الخاصة وزير الأوقاف: تخصيص 50 مليون جنية لدعم صندوق ذوي الاحتياجات الخاصة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه سيتم اليوم افتتاح 8 مساجد جديدة و4 مساجد تم إحلالها وتجديدها ضمن خطة الإحلال والتجديد في إطار خطة الوزارة لإعمار المساجد ليصل إجمالي المساجد التي تم افتتاحها وتجديدها 1495 مسجدا.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بالأئمة والدعاة بمحافظة الغربية بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والشيخ السيد عبدالمجيد وكيل وزارة الأوقاف، لمناقشة خطط وآليات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير أساليب الدعوة الإسلامية.

وأشار الوزير إلى أنه تم منح 500 إمام وواعظ دورات تدريبية لتأهيلهم لمواكبة هذا التطور بالإضافة إلى إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن خطة وزارة الأوقاف مع اعتماد الهيكل التنظيمي الذي يضمن مواكبة التحول الرقمي.

وأوضح الوزير أنه تم تخصيص 50 مليون جنيه لدعم صندوق ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، موضحاً أن مشروع الصكوك يعد من اهم مشاريع الوزارة، مشيراً إلى أنه تم جمع العام الماضي مليونا و200 الف كيلو لحوم تم توزيعها على الأسر أكثر احتياجاً.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير التعليم: «التابلت» عنصر إداري بحت.. واستخدامه في الامتحان لتوفير مئات الملايين

وزير التعليم: «التابلت» عنصر إداري بحت.. واستخدامه في الامتحان لتوفير مئات الملايين

وزير الزراعة: الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان بحجم استثمار 300 مليار جنيه

وزير الزراعة: الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان بحجم استثمار 300 مليار جنيه

أحمد موسى: «أقسم بالله.. نحن لا نعطى الرئيس السيسي حقه»

أحمد موسى: «أقسم بالله.. نحن لا نعطى الرئيس السيسي حقه»

محافظ الوادي الجديد يأمر بزراعة أشجار على جانبي مدخل قرى بشاير الخير

محافظ الوادي الجديد يأمر بزراعة أشجار على جانبي مدخل قرى بشاير الخير