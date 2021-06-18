أخبار عاجلة

وزير التعليم: الامتحان الورقي للثانوية العامة ليس بسبب فشل نظام «التابلت» -
رئيس «القرنة»: بدء تركيب كولديرات بوصلات كهربائية سليمة ومعزولة ومؤمنة -
لبيب عن إيقاف أوباما: شائعات لزعزعة متصدر الدوري بفارق 18 نقطة -
872 فعالية متنوعة للأوبرا.. والجمهور بطل المشهد -
وزير السياحة لوفد أوكراني: مصر مقصد مثالي لمن يبحث عن سفر آمن وممتع طوال العام -
خبيرة تغذية: السمك والمكسرات يهديان الأعصاب -
قنصل فرنسا تودع الإسكندرية.. والمحافظ يهديها «المفتاح» (صور) -
أحمد موسى: «مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي للتصدير للخارج» -
عماد الدين أديب: «30 يونيو لازم يكون العيد القومي لمصر مع احترامي لـ23 يوليو» -
نشطاء شبان: يجب على بايدن «الجبان» الوفاء بوعوده بشأن المناخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الخشت» يوجه باستمرار تطوير البنية التحتية التكنولوحية لمركز التعليم المدمج

Print
«الخشت» يوجه باستمرار تطوير البنية التحتية التكنولوحية لمركز التعليم المدمج «الخشت» يوجه باستمرار تطوير البنية التحتية التكنولوحية لمركز التعليم المدمج

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مجلس إدارة مركز التعليم المدمج بحضور أعضاء المجلس من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومدير المركز ومستشار رئيس الجامعة لشؤون التعليم المدمج.

ووجه الدكتور محمد الخشت، خلال الاجتماع، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطوير البنية التحتية والتكنولوجية للمركز، واستمرار الدراسة أون لاين أو أوف لاين، والاندماج الكامل على منصة BlackBoard، مشيدًا بنجاح تجربة التعليم المدمج والاختبارات الإلكترونية خلال جائحة كورونا.

وأكد حرص الجامعة على التوسع في برامج التعليم المدمج وإدخال برامج جديدة تستهدف سوق العمل وفق أحدث المعايير العالمية نظرًا للزيادة المتنامية للطلاب الراغبين في الدراسة بنظام التعليم المدمج بما يتواكب مع متطلبات العصر، مشيرًا إلى أن التحول من نظام التعليم المفتوح إلى نظام التعليم المدمج يُعد من أفضل المسارات التعليمية التي تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة في نظام واحد مدمج، مضيفًا أن التعليم المدمج يقوم على استخدام جميع الوسائل التكنولوجية المتعددة في العملية التعليمية سواء أون لاين أو أوف لاين، ومصادر التعلم فيه تجمع بين المصادر الورقية والتكنولوجيا، ونوع التعلم فيه تزامنية وغير تزامنية ويمكن التعلم فيه بدون إنترنت.

جدير بالذكر أن التحول من نظام التعليم المفتوح إلى نظام التعليم المدمج، أحد أهم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية في جامعة القاهرة، وهو يعد من أفضل المسارات التعليمية التي تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة في نظام واحد مدمج.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير التعليم: «التابلت» عنصر إداري بحت.. واستخدامه في الامتحان لتوفير مئات الملايين

وزير التعليم: «التابلت» عنصر إداري بحت.. واستخدامه في الامتحان لتوفير مئات الملايين

وزير الزراعة: الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان بحجم استثمار 300 مليار جنيه

وزير الزراعة: الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان بحجم استثمار 300 مليار جنيه

أحمد موسى: «أقسم بالله.. نحن لا نعطى الرئيس السيسي حقه»

أحمد موسى: «أقسم بالله.. نحن لا نعطى الرئيس السيسي حقه»

محافظ الوادي الجديد يأمر بزراعة أشجار على جانبي مدخل قرى بشاير الخير

محافظ الوادي الجديد يأمر بزراعة أشجار على جانبي مدخل قرى بشاير الخير