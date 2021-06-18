750 ألف طالب وطالبة يبدأون امتحانات الدبلومات الفنية غدًا

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تنطلق غدا السبت الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية ولمدة أسبوعين حيث يؤدي الامتحانات ٧٥٠ ألف طالب وطالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، داخل 3041 لجنة امتحانية وسط اجراءات احترازية مكثفة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بتحويل جميع المخالفات الخاصة بالغش بجميع الوسائل، وأيضًا حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع المراقبين أو الطلاب أو انتحال صفة الطالب إلى الشئون القانونية لإعمال شئونها من خلال تطبيق القانون والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن والتي تصل إلى إلغاء الامتحان للطالب في مادة أو في جميع المواد، وتصل إلى الحبس والغرامة لكل من شارك أو ساهم في التسهيل للغش.

وأشارت إلى أنه تم اختيار المرشحين لوظيفتي “رئيس - مراقب أول” لجنة سير وعددهم 6082 عضو للدور الأول فقط، وقامت لجان الإدارة بإعداد التكليفات الخاصة بالسادة المشاركين في أعمال الامتحانات للدور الأول (مراقبين - ملاحظين - إداريين) بإجمالي يصل إلى 180000 عضو.

ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بجميع القطاعات (24) لجنة، كما بلغ عدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (23) لجنة، وعدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (39) مركزا.

جدير بالذكر أن أعمال تقدير الدرجات لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2021 ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 26/6/2021 وقد بلغ إجمالي عدد المرشحين لتقدير الدرجات بجميع النوعيات حوالي 50000 عضو.