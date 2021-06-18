غدا.. انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية داخل 197 لجنة بالمنيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية، السبت داخل 197 لجنة عامة، لاستقبال 57460 طالب وطالبة، بجميع مراحل «الصناعي – التجاري – الزراعي»، من العدوه شمالا، حتي دير مواس جنوبا، حتي 1 يوليو المقبل.

قال «الرشيدي» تم الانتهاء من تجهيز 102 لجنة للتعليم الصناعي والمهني، لاستقبال 23300 طالب وطالبة، و65 لجنة للتعليم التجاري والفندقي لاستقبال 21600 طالب وطالبة، و30 لجنة للتعليم الزراعي، لاستقبال 12560 طالب وطالبة.

وأكد أنه تم توزيع تعليمات الإدارة العامة للامتحانات على رءوساء اللجان العامة وعددهم 197 رئيس لجنة، كما تم الانتهاء من تطهير وتعقيم اللجان، ووضع بوابات التعقيم والتطهير، والالتزام بارتداء الكمامات .