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وفد أجنبي يشكر الصحة المصرية بعد تلقيهم لقاح كورونا بالعاشر من رمضان

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وفد أجنبي يشكر الصحة المصرية بعد تلقيهم لقاح كورونا بالعاشر من رمضان وفد أجنبي يشكر الصحة المصرية بعد تلقيهم لقاح كورونا بالعاشر من رمضان

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قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية بالمركز الطبي بالحي العاشر أ، التابع للإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، قامت بتطعيم وفد أجنبي من دولة جنوب أفريقيا بلقاح كورونا، والمكون من ٩ أفراد أثناء زيارتهم لمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، والذين أشادوا بجهود الدولة المبذولة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين والوافدين، وأثنوا علي أداء عمل الفرق الطبية بالمركز، معربين عن سعادتهم بالتنظيم الجيد، والروح الطيبة، وحفاوه إستقبال من الفرق الطبية والعاملين بالمركز لهم.

يذكر أن المركز الطبي بالحي العاشر أ، بمدينة العاشر من رمضان، يأتي ضمن المراكز التي تم تخصيصها لتطعيم المواطنين بالمحافظة، وذلك تيسيراً علي المواطنين من مشقة السفر، للفئات المستحقة للحصول علي لقاح كورونا من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل علي الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، بعد التأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة أثناء التطعيم.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلي أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح المستجد كوفيد١٩.

المصرى اليوم

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