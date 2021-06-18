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ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل ٣ دورات تدريبية، في إطار تكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بتطوير مراكز إدارة الأزمات بالمحافظات ورفع كفاءة العاملين بها.

وقال الوزير في بيان صحفي الجمعة، إن الدورات تشمل تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعديهم بتطبيق رؤية مصر ٢٠٣٠ في مجال المحليات وآليات تطبيق الحوكمةالمحلية، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الأمن، وتحليل بيانات spss متقدم للمديرين والعاملين بمراكز المعلومات، فيما تستمر للأسبوع الثاني على التوالي الدورة المتقدمة لادارة المشروعات pmp في مجال ريادة وخطط الأعمال ويستفيد من هذه الدورات ١٢٢ متدربا من جميع المحافظات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن دورات الأسبوع المقبل هي آخر الدورات التي تنظمها الوزارة خلال خطتها التدريبية للعام المالى الحالى، حيث يتضمن الأسبوع الأخير من الخطة ورش عمل لتنمية الموارد البشرية، موضحا أن الخطة التدريبية والتى نظمها مركز تدريب التنميه المحليه بسقارة منذ شهر أغسطس ٢٠٢٠ تضمنت ١٣٠ دورة لحوالي ٥ الاف متدرب بإجمالي ٣٩ أسبوع تدريب.

وأضاف أن خطة الدورات تضمنت استحداث ٤٤ دوره جديدة، لافتا إلى أنه تم وضع خطه للتعايش الآمن مع فيروس كورونا خلال الدورات التدريبية، وأن جميع العاملين بالإدارة المحلية لهم حق التقدم والترشيح للدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة مما تنطبق عليهم الشروط التي يتم إرسالها لكافة المحافظات.