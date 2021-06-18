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أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية

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أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية
نفذت 1400 جولة رقابية في المنشآت التجارية بالمنطقة

أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1499 جولة رقابية، منها 12 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا".

وأسفرت الجولات عن إغلاق ست منشآت مخالفة، وتحرير 87 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق توكلنا، وكذلك المخالفات البلدية في تلك المنشآت.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة.

ودعت الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن مخالفات المنشآت التي لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات 940، لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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