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أمريكا تحظر استيراد الكلاب من 113 دولة بينها

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أمريكا تحظر استيراد الكلاب من 113 دولة بينها السعودية أمريكا تحظر استيراد الكلاب من 113 دولة بينها
بسبب مخاوف من داء الكلب

أمريكا تحظر استيراد الكلاب من 113 دولة بينها السعودية

حظرت الولايات المتحدة الأمريكية لمدة عام استيراد الكلاب من 113 دولة، من بينها ؛ بسبب مخاوف من داء الكلب .

ووفقاً للمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن الحظر ينطبق على جميع الكلاب من مختلف الأنواع، بما فيها الكلاب التي توجد في أي دولة ترتفع فيها مخاطر وجود داء الكلب، خلال الأشهر الستة الماضية.

ويأتي هذا الإعلان وسط قفزة في استيراد الكلاب، ارتبطت بزيادة تبني الكلاب طوال فترة الوباء، حيث تشير البيانات إلى أن الولايات المتحدة تستورد نحو مليون كلب كل عام.

وأضاف المركز في بيان أن القرار تعليق الاستيراد ينطبق على 113 دولة في العالم؛ من بينها الدول العربية: السعودية، وقطر، والإمارات، والكويت، وعمان، ومصر، واليمن، وسوريا، والعراق، ولبنان، والأردن، وتونس، والصومال، والسودان، والمغرب، والجزائر.

ويودي داء الكلب بحياة 59 ألف شخص سنوياً حول العالم، حيث يكون داء الكلب غالباً قاتلاً بمجرد بدء ظهور الأعراض على الشخص المصاب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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