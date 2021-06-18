سلطات مطار غاندي الهندي تحتجز أفغانيًا حاول تهريب 50 ألف ريال سعودي

★ ★ ★ ★ ★

أوقفت السلطات الهندية بمطار أنديرا غاندي الدولي بدلهي مسافرًا أفغانيًا بسبب محاولته تهريب 50 ألف ريال سعودي نقداً في إحدى حقائبه .

وذكرت تقارير هندية أن المسافر الأفغاني ويدعى روحاني نقيب الله كان متوجهاً إلى كابول عبر طيران كام إير، وتم إيقافه يوم الأربعاء عند إخضاعه للتفتيش الأمني .

وذكر مصدر أمني في المطار أن رجال الأمن أوقفوا المسافر بعد شكوك وعزلوه لإجراء تفتيش أمني دقيق وعثروا معه على 50 ألف ريال سعودي، ولم يتمكن من تقديم أي وثيقة رسمية عن مصدر المبالغ، مشيراً إلى أنه تم احتجاز المسافر لحين انتهاء التحقيقات .