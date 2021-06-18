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لمُلاكها ومهتميها.. 3 ساعات من استشارات الإبل الشرعية بحساب "ابن حثلين"

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لمُلاكها ومهتميها.. 3 ساعات من استشارات الإبل الشرعية بحساب "ابن حثلين" لمُلاكها ومهتميها.. 3 ساعات من استشارات الإبل الشرعية بحساب "ابن حثلين"
تُعقد اليوم من الساعة الرابعة إلى السابعة مساءً تحت إشراف نخبة من طلبة العلم

لمُلاكها ومهتميها.. 3 ساعات من استشارات الإبل الشرعية بحساب

يفتح رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين؛ حسابه في "تويتر"، اليوم الجمعة، أمام مُلّاك الإبل، وكل المهتمين بالموروث الشعبي، لاستقبال استفساراتهم عن الجوانب الشرعية المتعلقة بالإبل، وأحكامها، والتعامل الشرعي معها، والإجابة عنها تحت إشراف نخبة من طلبة العلم، وسيكون ذلك من الساعة الرابعة حتى السابعة مساء اليوم.

وقال "ابن حثلين"، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، مساء أمس الخميس: "‏الإخوة والزملاء مُلاك الإبل والمهتمين بهذا الموروث العريق؛ سيتم فتح حسابي للإجابة عن الاستشارات الشرعية المتعلقة بالإبل وأحكامها والتعامل الشرعي معها، تحت إشراف نخبة من طلبة العلم، وسيكون ذلك يوم غدٍ الجمعة من الساعة 4 - 7 مساءً، بإذن الله".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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