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العثور علي جثث 3 أطفال أشقاء في ظروف غامضة بأسوان

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العثور علي جثث 3 أطفال أشقاء في ظروف غامضة بأسوان العثور علي جثث 3 أطفال أشقاء في ظروف غامضة بأسوان

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شهدت قرية الدكة بمركز نصر النوبة بأسوان اليوم واقعة وفاة ٣ أطفال أشقاء في ظروف غامضة.

كان بلاغا وصل إلي مركز شرطة نصر النوبة من أهالي قرية الدكة يفيد بالعثور على٣ أطفال أشقاء جثث هامدة داخل منزلهم بشارع 23 قرية الدكة.

وعلي الفور انتقل إلي مكان الحادث رجال المباحث وتم الفحص والمعاينة ونقل جثث الأطفال الثلاثة لمشرحة نصر النوبة.

والأطفال هم زياد حسين محمود عبد اللاه 5 سنوات، وشقيقيه يوسف عامين، ومكي 9 سنوات .

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي امرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثث الأطفال الثلاثة لبيان أسباب الوفاة.

المصرى اليوم

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