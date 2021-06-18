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تنفي الإعلان عن وظائف بهيئة قناة السويس.. وتنشر رابط البحث عن فرص العمل

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الحكومة تنفي الإعلان عن وظائف بهيئة قناة السويس.. وتنشر رابط البحث عن فرص العمل تنفي الإعلان عن وظائف بهيئة قناة السويس.. وتنشر رابط البحث عن فرص العمل

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تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي منشورات تزعم الإعلان عن وظائف جديدة بهيئة قناة السويس، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشورات المتداولة التي تزعم الإعلان عن وظائف جديدة بهيئة قناة السويس، وأن المنشورات المتداولة لا أساس لها من الصحة، ولا تمت للهيئة بصلة.

وأوضحت أن الإعلان عن أية وظائف جديدة يتم رسمياً عبر الطرق المقررة قانوناً من خلال الموقع الرسمي للهيئة عبر الرابط التالي: www.suezcanal.gov.eg، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك المنشورات، التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المنشورات المزيفة.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر، وفي حال وجود أي استفسارات بهذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس (www.suezcanal.gov.eg).

انفوجراف.. نفي شائعة الإعلان عن وظائف جديدة بهيئة قناة السويس

المصرى اليوم

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